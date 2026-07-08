Coupe du monde 2026 : Les nouveaux records complètement fous de Lionel Messi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Buteur et passeur décisif lors de l’incroyable victoire de l’Argentine face à l’Egypte (3-2) ce mardi, Lionel Messi entre un peu plus dans l’histoire du football et de la Coupe du monde. L’ancien attaquant du FC Barcelone devient, entre autres, le seul meilleur passeur de l’histoire de la compétition.

Menée 2 à 0 jusqu’à la 79e minute, l’Argentine a réalisé l’exploit en renversant l’Égypte (3-2) avant la fin du match, accédant ainsi aux quarts de finale de la Coupe du monde. Et encore une fois, l’Albiceleste s'est appuyée sur sa légende Lionel Messi, auteur d’une passe décisive et d’une réalisation. Déjà buteur contre le Cap-Vert en seizième, Lionel Messi est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six matchs consécutifs en phase à élimination directe de Coupe du Monde après avoir également trouvé le chemin des filets contre l'Australie, les Pays-Bas, la Croatie et la France au Mondial 2022. Un nouveau record parmi d’autres pour La Pulga, comme l’a relevé Stats du Foot.

Une pluie de records pour Lionel Messi Titularisé par Lionel Scaloni, l’attaquant de l’Inter Miami est désormais le joueur le plus âgé de l'histoire à avoir été buteur et passeur décisif lors d'un match en phase finale d’une Coupe du monde, à 39 ans et 13 jours. Il est également le 6e joueur à avoir marqué lors de chacun de ses cinq premiers matchs dans la compétition – après Just Fontaine (1958), Jairzinho (1970), Gerd Müller (1970), Rivaldo (2002) et James Rodriguez (2014) – et le 2e joueur à inscrire 8 buts lors d'une édition à la Coupe du Monde sous le maillot argentin après Guillermo Stabile en 1930. Au total, Leo Messi cumule 21 réalisations en Coupe du monde, toujours un record.