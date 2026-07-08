Coupe du monde 2026 - Ophélie Meunier attaquée : Le patron de M6 sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, Ophélie Meunier présent un magazine quotidien sur M6. Un choix qui peut semblait légitime compte tenu du fait qu'elle avait déjà été choisie pour occuper le même rôle lors des deux dernières finale de la Ligue des champions. Mais cela n'empêche pas les nombreuses critiques qui ont poussé Hervé Beroud, le patron de la chaîne, à mettre les choses au clair.

Habituellement diffusée sur TF1, la Coupe du monde est cette fois-ci proposé en clair sur M6. Un choix qui tend à confirmer les récentes tendances avec la première chaîne qui se tourne vers le rugby et à l'inverse la 6 qui investit de plus en plus sur le football. Ce fut le cas avec les deux dernières finales de la Ligue des champions remportées par le PSG et qui avaient été diffusées sur M6 avec notamment Ophélie Meunier à la présentation de l'avant-match. Par conséquent, la journaliste, qui est également à la tête de Zone Interdite, a également été choisie pour présenter le Mag de la Coupe du Monde.

Le patron de M6 monte au créneau pour Ophélie Meunier Et pourtant, ce choix ne convient pas à tout le monde, puisqu'Ophélie Meunier est particulièrement critiquée sur les réseaux sociaux. Une situation qui a poussé Hervé Beroud, le patron de M6, à sortir du silence. « On s’était dit avant la Coupe du Monde que le maître mot serait plaisir. Le spectacle qui est proposé depuis le début, que ce soit dans les commentaires, le magazine d’Ophélie Meunier et le contenu sur M6+, est pour l’instant très réussi », assure-t-il dans une interview accordée à BuzzTV.