Coupe du monde 2026 : L’arbitre français François Letexier menacé d’exclusion de la compétition ?

Ce mercredi, l’Argentine a eu chaud, mais a tout de même réussi à éliminer l’Egypte (3-2) pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe du monde. Une élimination qui a laissé place à la rage dans les rangs des Pharaons au coup de sifflet final. Côté égyptien, on était surtout remonté contre l’arbitrage de François Letexier. Et voilà que des sanctions seraient désormais demandées contre l’arbitre français.
En voyant l’arbitre français François Letexier désigné pour le huitième de finale contre l’Egypte, l’Argentine a immédiatement tremblé et craint un arbitrage défavorable compte tenu du passif entre les deux pays. Mais voilà qu’à la suite de la qualification de l’Albiceleste, ce sont les Pharaons qui se plaignent de celui qu’on a l’habitude de voir sur les pelouses de Ligue 1. En effet, plusieurs décisions de François Letexier sont vivement critiquées par la fédération égyptienne, qui aurait décidé de contre-attaquer après l’élimination de la Coupe du monde.
Les Egyptiens en colère
François Letexier se retrouve désormais dans le collimateur des Egyptiens à la suite du huitième de finale perdu face à l’Argentine. En effet, comme le rapporte As, la fédération égyptienne aurait décidé de déposer une plainte auprès de la FIFA à l’encontre de François Letexier ainsi que ses deux assistants, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Selon le média espagnol, le président de la fédération égyptienne réclamerait une enquête sur les décisions de l’arbitre français, dont l’exclusion pour le reste de la Coupe du monde aurait également été demandée.
« Il n'y a pas de justice dans cette compétition »
L’Egypte s’est donc inclinée face à l’Argentine (2-3) après avoir pourtant menée de deux buts. Alors que les joueurs d’Hossam Hassan ont craqué en fin de match, le sélectionneur des Pharaons a lui crié au complot au coup de sifflet final : « Un de nos buts a été annulé et nous ne savons pas pourquoi. Nous étions tout près de mener 3-1, et il y a eu une faute sur Hamdy Fathy. Peut-être voulaient-ils maintenir le champion du monde dans la compétition ? Peut-être voulaient-ils que Messi reste en lice ? En football, il existe parfois des facteurs extérieurs qui vont au-delà des aspects techniques. J'ai dit à l'arbitre que ce qui se passait n'était pas juste. C'est une victoire non méritée pour l'Argentine. Une fois de retour dans mon pays et chez moi, je ne regarderai plus la Coupe du monde, parce qu'il n'y a pas de justice dans cette compétition ».