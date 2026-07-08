Coupe du monde 2026 : L’arbitre français François Letexier menacé d’exclusion de la compétition ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, l’Argentine a eu chaud, mais a tout de même réussi à éliminer l’Egypte (3-2) pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe du monde. Une élimination qui a laissé place à la rage dans les rangs des Pharaons au coup de sifflet final. Côté égyptien, on était surtout remonté contre l’arbitrage de François Letexier. Et voilà que des sanctions seraient désormais demandées contre l’arbitre français.

En voyant l’arbitre français François Letexier désigné pour le huitième de finale contre l’Egypte, l’Argentine a immédiatement tremblé et craint un arbitrage défavorable compte tenu du passif entre les deux pays. Mais voilà qu’à la suite de la qualification de l’Albiceleste, ce sont les Pharaons qui se plaignent de celui qu’on a l’habitude de voir sur les pelouses de Ligue 1. En effet, plusieurs décisions de François Letexier sont vivement critiquées par la fédération égyptienne, qui aurait décidé de contre-attaquer après l’élimination de la Coupe du monde.

Les Egyptiens en colère François Letexier se retrouve désormais dans le collimateur des Egyptiens à la suite du huitième de finale perdu face à l’Argentine. En effet, comme le rapporte As, la fédération égyptienne aurait décidé de déposer une plainte auprès de la FIFA à l’encontre de François Letexier ainsi que ses deux assistants, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Selon le média espagnol, le président de la fédération égyptienne réclamerait une enquête sur les décisions de l’arbitre français, dont l’exclusion pour le reste de la Coupe du monde aurait également été demandée.