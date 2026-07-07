Coupe du monde 2026 : L’Argentine vend la mèche pour l’avenir de Lionel Messi

Axel Cornic

Un jour après Cristiano Ronaldo, éliminé par l’Espagne avec son équipe du Portugal (1-0), on a failli assister au départ d’une autre légende en cette Coupe du monde 2026. L’Argentine a en effet eu très chaud lors de son huitième de finale contre l’Egypte, mais Lionel Messi a finalement su renverser la situation en une quinzaine de minutes (3-2), avec un doublé mondial qui semble donc toujours possible.

Décidément, cette Coupe du monde n’a aucune pitié avec les stars. Il y a deux jours, on a en effet vu Neymar prendre la porte avec son Brésil, surclassé par la Norvège d’Erling Haaland (1-2). Ce lundi, c’était le tour de Cristiano Ronaldo, avec l’Espagne qui a éliminé son Portugal en toute fin de rencontre. Mais pour Lionel Messi, les choses se sont passées autrement...

Le miracle de Lionel Messi L’Argentine a eu très chaud ce mardi, avec l’Egypte qui a livré la prestation parfaite pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale. Ou plutôt presque parfaite, puisqu’il n’a manqué que quelques détails ! Et il n’en fallait pas plus à Lionel Messi, qui a su en profiter pour totalement renverser la donne et offrir finalement la victoire à l’Albiceleste. Après le coup de sifflet final il s’est d’ailleurs laissé submerger par les émotions, finissant en larmes sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.