Coupe du Monde 2026 : Après le scandale avec Donald Trump, l'équipe de France se fait recaler !

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 a été secoué par un énorme scandale récemment, avec Donald Trump qui a fait pression sur la FIFA pour qu’elle suspende le carton de Folarin Balogun, attaquant des Etats-Unis. Cela a créé une polémique mondiale et l’équipe de France pensé pouvoir elle aussi en profiter, avec le carton jaune reçu par Michael Olise lors du huitième de finale face au Paraguay (1-0).

Pendant quelques jours, on n’a parlé que de ça. Alors que la Coupe du monde 2026 se tient chez lui aux Etats-Unis, Donald Trump a lancé un scandale qui rentrera sans aucun doute dans les annales de la compétition. Proche du président de la FIFA, le président étatsunien se serait en effet employé à ce que le carton rouge de l’un des joueurs de sa sélection soit suspendu.

Trump et la FIFA font scandale Il a rapidement eu gain de cause et Folarin Balogun a ainsi pu jouer lors du huitième de finale entre les Etats-Unis et la Belgique. Mais ce n’est pas passé inaperçu, loin de là. L’annonce de la FIFA a déclenché une énorme polémique, qui a largement dépassé les frontières du sport. Cela ne semble d’ailleurs pas avoir servi à grand-chose, puisque les U.S.A. ont été éliminés sur un score assez large (4-1) et Donald Trump est devenu la risée de la planète football.