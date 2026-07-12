Équipe de France : La grande annonce faite par Ousmane Dembélé en privé en pleine Coupe du monde 2026 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré ses performances au PSG depuis l'année dernière, Ousmane Dembélé a reçu quelques critiques ces derniers mois par rapport à sa présence en Equipe de France. En effet, depuis le début de sa carrière, le joueur français a été assez discret en sélection et à l'approche de la Coupe du monde, beaucoup d'observateurs n'étaient pas confiants sur ses performances. Dembélé, lui, est toujours aussi serein et croit plus que tout au monde en une nouvelle victoire finale.

Ballon d'Or 2025 après une saison exceptionnelle réussie avec le PSG, Ousmane Dembélé a changé de dimension depuis un an et demi. L'attaquant français est devenu un leader de qualité dans le club de la capitale, une position qu'il ne retrouve pas forcément en Equipe de France. Pourtant, sur le terrain, il a prouvé son efficacité et ne cache pas sa confiance auprès de ses joueurs.

Dembélé en pleine confiance Auteur d'un triplé face à la Norvège dans cette Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a montré de très belles choses sur le terrain dernièrement. Ces dernières semaines, beaucoup de doutes avaient émergé quant à ses performances en Equipe de France, lui qui n'avait pas forcément brillé. D'après L'Equipe, les critiques du début de saison au PSG ou même en début de Coupe du monde ne l'ont pas du tout atteint. Bien au contraire...