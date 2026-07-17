«Il s’est proposé à l’OM», cette révélation troublante sur un taulier du projet du RC Lens !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM était à la recherche d’un directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia et le club phocéen a finalement décidé de miser sur Grégory Lorenzi. Plusieurs candidats ont toutefois été auditionnés à l’image de Jean-Louis Leca. Cela serait d’ailleurs le dirigeant du RC Lens qui se serait proposé de lui-même à Marseille selon le journaliste Romain Molina.

Après une saison 2025-2026 terminée à la cinquième place, l’OM espère faire bien mieux l’année prochaine. Le club phocéen doit se reconstruire et il a confié cette mission à Grégory Lorenzi, qui a été choisi comme nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia. L’ancien dirigeant breton est face à un gros défi car il devra faire avec des assez grosses difficultés financières.

Jean-Louis Leca s’est proposé à l’OM Avant de choisir Grégory Lorenzi, l’OM avait auditionné plusieurs candidats pour le poste de directeur sportif. Selon le journaliste Romain Molina, qui s’est exprimé dans le podcast Lockin, c’est notamment le cas de Jean-Louis Leca, qui se serait proposé à Marseille alors qu’il affirme le contraire. « Marseille, ils ont fait appel à un cabinet pour leur nouveau directeur sportif pour interroger Florian Maurice, Jean-Louis Leca. D’ailleurs Jean-Louis Leca, exceptionnel. C’est lui qui s’est proposé à l’OM et il fait croire l’inverse. Mais j’aime le Racing Club de Lens. Ah Jean-Louis… »