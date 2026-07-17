Coupe du monde 2026 : Un gros problème menace la finale entre l’Espagne et l’Argentine !

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’Argentine et l’Espagne s’affronteront au MetLife Stadium de New York pour la finale de la Coupe du monde 2026. Une rencontre très attendue, qui ne commence toutefois pas de la meilleure des façons. En effet, la ville américaine a été placée en alerte rouge pour la qualité médiocre de l'air et la chaleur extrême.

Le dénouement approche. Après plus d’un mois de compétition, la Coupe du monde 2026 touche à son terme. Dimanche à 21H heure française, l’Espagne et l’Argentine s’affronteront en finale, alors que samedi la France et l’Angleterre vont se défier à l’occasion de la petite finale (23H). La rencontre entre Lamine Yamal et Lionel Messi aura lieu au MetLife Stadium de New York, mais les nouvelles ne sont pas rassurantes.

Code rouge à New York À quelques jours de la finale de la Coupe du monde, New York est confronté à un gros problème. Comme le rapporte L’Équipe, la ville américaine a été placée en alerte rouge pour la qualité médiocre de l'air et la chaleur extrême notamment due à un important panache de fumée provenant des incendies qui ravagent l'Ontario dans l'ouest du Canada.