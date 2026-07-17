 Coupe du Monde 2026 : La finale Espagne/Argentine déjà dans l’histoire… mais pour de mauvaises raisons !

Alexis Brunet

Dimanche soir, la Coupe du monde 2026 s’achèvera en apothéose avec la finale opposant l’Espagne à l’Argentine. Une rencontre qui fait rêver, mais qui rapporte surtout énormément. En effet, le prix des places s’envole et pour assister à la dernière danse de Lionel Messi dans un mondial, il faudra débourser une petite fortune.

Malheureusement, le parcours de l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026 s’est arrêté aux portes de la finale. Les Bleus n’ont rien pu faire face à l’Espagne (2-0), qui aura donc l’occasion de remporter pour la deuxième fois le trophée Jules Rimet. Pour y arriver, les partenaires de Lamine Yamal devront s’imposer contre l’Argentine qui a de son côté renversé l’Angleterre (2-1) grâce une nouvelle fois à un très grand Lionel Messi, auteur de deux passes décisives.

Le prix des places pour la finale s’envole L’Espagne et l’Argentine s’affronteront donc dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New York à 21H heure française, devant un peu plus de 82 000 chanceux. Des chanceux qui ont toutefois dû débourser une fortune pour assister à cette rencontre car, comme le rapporte RMC Sport, le prix moyen d’une place est de 9717€. Le billet le moins cher hors tarif réduit est de 3496€ alors que certaines places sont proposées à 1 748 000€ sur le site de revente. Une petite fortune qui fait de cette finale de Coupe du monde 2026 la plus coûteuse de l’histoire.