PSG : Fabian Ruiz marque l’histoire et rejoint un club très fermé après la Coupe du Monde !

Axel Cornic

Il y avait un peu de Paris Saint-Germain ce dimanche soir, lors de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine (1-0). Fabian Ruiz a en effet représenté le club parisien et de très belle manière, puisqu'il a remporté le titre mondial seulement quelques semaines après avoir soulevé sa deuxième Ligue des Champions.

La saison 2025/2026 est enfin terminée, avec la Coupe du monde qui a livré son verdict. Et c'est l'Espagne qui a remporté le titre, face à une Argentine fantomatique, qui n'a pas pu compter sur Lionel Messi pour se sauver. Après son titre de Champion d'Europe, La Roja peut donc fêter ce nouveau sacre, qui la place définitivement comme meilleure équipe du moment.

« Il a tout gagné » Un joueur espagnol a tout de même porté le PSG sur le toit du monde. Il s'agit évidemment de Fabian Ruiz, titulaire lors de cette finale de Coupe du monde 2026 et éblouissant tout au long de la compétition. Le milieu de terrain de 30 ans a d'ailleurs été félicité par son club sur les réseaux sociaux ! On peut notamment voir un montage publié par les Parisiens le montrant avec tous les trophées remportés cette saison et le message : « Il a tout gagné ».