F1 - Max Verstappen : Voilà la raison qui rend impossible son transfert chez McLaren !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler en F1. Après avoir été contraint à l’abandon à Silverstone, le quadruple champion du monde a laissé éclater sa colère. Il n’en fallait pas plus pour relancer les spéculations sur la suite de sa carrière. Le Néerlandais a notamment été évoqué du côté de McLaren. Mais une raison rendrait son transfert impossible au sein de l’écurie britannique.

Contraint à l’abandon lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen n’a pas mâché ses mots après la course. Le Néerlandais a laissé éclater sa colère, et il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs au sujet de son avenir. Le quadruple champion du monde de F1 est annoncé sur le départ chez Red Bull depuis un moment. Le pilote de 28 ans a notamment été évoqué du côté de McLaren récemment. Seulement, une raison en particulier rendrait impossible son transfert au sein de l’écurie britannique.

McLaren bloqué par ses moyens financiers pour Verstappen ? Comme le rapporte Sports Auto-Moto, aucune place ne serait disponible chez McLaren, qui compte faire confiance à Lando Norris et Oscar Piastri pour l’avenir. Se séparer de l’un d’eux impliquerait un coût plutôt élevé pour l’écurie britannique. Et les moyens financiers de l’équipe ne permettraient pas vraiment une telle opération, puisque McLaren est encore fragilisée par ses multiples restructurations avec les changements d’actionnaires passés. Max Verstappen devrait ainsi oublier une éventuelle signature aux côtés de Lando Norris.