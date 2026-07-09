F1 - Max Verstappen et Red Bull : Ralf Schumacher annonce la fin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, les tensions semblent avoir atteint leur paroxysme chez Red Bull. Max Verstappen serait de plus en plus frustré par la situation, au point que son avenir fasse l'objet de nombreuses rumeurs. Et pour Ralf Schumacher, le point de non-retour a été atteint.

Cela fait plusieurs mois que l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les discussions. Et la situation s'est accéléré ces dernières heures puisque son nom revient avec insistance du côté de McLaren. Et pour cause, le quadruple champion du monde a connu un week-end très compliqué à Silverstone. Contraint à l'abandon à cause de sa monoplace, Max Verstappen avait surtout reproché à sa direction de lui avoir refusé un changement de moteur avant la course. Pour Ralf Schumacher, la confiance est donc rompue entre les deux parties.

«Je pense que Max a perdu confiance dans l’équipe» « En ce qui concerne Max Verstappen, j’ai le sentiment que les rumeurs deviennent de plus en plus fortes. On parle beaucoup dans le paddock d’une relation qui est en partie, voire totalement, brisée. D’après ce que j’ai entendu, les dirigeants de Red Bull sont repartis plus tôt. Il est également reproché à Verstappen de ne pas avoir clairement indiqué, au Red Bull Ring, alors que toute la direction était présente, qu’il n’activerait pas sa clause de sortie. Je pense qu’après ce week-end, au cours duquel Max a une nouvelle fois abandonné, un autre problème est apparu plus clairement », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.