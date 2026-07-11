F1 - Transfert de Verstappen : Red Bull a déjà trouvé son remplaçant ?

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, l’avenir de Max Verstappen fait l’objet de nombreuses spéculations en F1. Le Néerlandais dispose d’une clause de sortie activable sous certaines conditions et pourrait quitter Red Bull, notamment pour s’engager chez McLaren. L’écurie autrichienne aurait d’ailleurs peut-être déjà identifié le remplaçant du quadruple champion du monde.

Et si Max Verstappen quittait Red Bull à l’issue de la saison ? Le Néerlandais alimente les rumeurs au sujet de son avenir en F1. Le quadruple champion du monde dispose d’une clause de sortie dans son contrat au sein de l’écurie autrichienne, qu’il peut activer sous certaines conditions. Celles-ci seraient d’ailleurs réunies pour qu’il lève cette option et quitter son équipe de toujours. Red Bull commencerait d’ailleurs à se préparer au pire et à anticiper un éventuel départ du pilote de 28 ans.

Oscar Piastri pour remplacer Max Verstappen ? Comme le rapporte NextGen-Auto, certains dirigeants de Red Bull envisageraient sérieusement un départ de Max Verstappen. F1i ajoute que le Néerlandais pourrait possiblement s’engager chez McLaren. Caradisiac poursuit en expliquant que le pilote de 28 ans prendrait la place d’Oscar Piastri, ce dernier étant également pressenti pour rejoindre une autre équipe. L’Australien deviendrait ainsi disponible pour Red Bull, qui aurait donc une option pour remplacer Max Verstappen en cas de départ.