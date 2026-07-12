F1 - Lewis Hamilton : Le moment «vraiment intense et hors du commun» vécu avec son frère !

Pierrick Levallet

Septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton n’a plus vraiment rien à prouver dans la discipline. Le pilote de Ferrari partage derrière certaines expériences avec son frère Nicolas. Le Britannique est d’ailleurs revenu sur un moment unique qu’il a partagé avec lui, et a avoué avoir hâte de recommencer.

Lewis Hamilton n’a plus vraiment grand-chose à prouver en F1. Au cours de sa longue carrière, le pilote de Ferrari a montré qu’il était l’un des meilleurs de l’histoire de la discipline. Le Britannique profite ainsi de sa notoriété pour vivre des instants uniques et n’hésite pas à embarquer sa famille dedans. Le pilote de 41 ans a notamment invité son frère Nicolas à faire un tour dans une Ferrari à trois places équipée d’un moteur V10 à Fiorano. Et Lewis Hamilton a avoué avoir adoré ce roulage.

«Il n’arrivait tout simplement pas à y croire» « C’était une très vieille voiture, une trois places vraiment ancienne. L’année dernière, alors que j’étais censé le faire, je venais d’atterrir en Italie quand j’ai reçu un appel au sujet de Roscoe, et je suis littéralement reparti directement à l’aéroport pour prendre un vol vers Los Angeles. Vous savez ce qui s’est passé les jours suivants. Du coup, je n’ai pas pu le faire. Et cette fois-ci, j’ai invité mon frère. Je veux dire, c’est vraiment une expérience hors du commun, car je n’ai jamais eu personne d’autre que mon ingénieur dans mon oreillette » a d’abord expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.