F1 - Transfert de Verstappen : «Ce serait une évidence totale», l’identité de son remplaçant déjà dévoilée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis de nombreux mois maintenant, l'avenir de Max Verstappen en Formule 1 fait couler beaucoup d'encre. En effet, le pilote néerlandais est toujours sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028 mais il aurait une clause de performance qui pourrait lui permettre de quitter l'écurie à la fin de la saison. Pour le remplacer, quelques noms circulent mais celui de George Russell résonne peut-être un peu plus fort...

Ces dernières années, Max Verstappen a souvent répété qu'il ne se voyait pas forcément rouler en Formule 1 jusqu'à ses 40 ans. A 28 ans, le pilote néerlandais est peut-être tout proche de démarrer un nouveau chapitre en quittant Red Bull. Deuxième du championnat en 2025 après être passé tout proche d'un cinquième titre consécutif, il a très mal démarré en 2026, ce qui pourrait le convaincre de partir. Son remplaçant pourrait être tout trouvé.

Verstappen va bientôt quitter Red Bull ? Présent chez Red Bull depuis 2016, Max Verstappen a remporté tous ses succès en Formule 1 avec l'écurie autrichienne. Mais depuis l'année dernière, de nombreuses interrogations émergent quant à son avenir. Il pourrait finir par quitter Red Bull à la fin de la saison 2026, alors qu'il ne se passe pas grand-chose de positif depuis le début de l'année. 7ème du championnat avec seulement deux podiums, il pourrait se diriger vers Mercedes par exemple. « Red Bull devrait absolument recruter un grand nom. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le remplaçant dépendra essentiellement de l'équipe que Max rejoindra » débute Jolyon Palmer, ancien pilote de Formule 1, d'après des propos rapportés par L'Auto-journal.