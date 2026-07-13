F1 - Transfert de Verstappen : «Ce serait une évidence totale», l’identité de son remplaçant déjà dévoilée ?

Depuis de nombreux mois maintenant, l'avenir de Max Verstappen en Formule 1 fait couler beaucoup d'encre. En effet, le pilote néerlandais est toujours sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028 mais il aurait une clause de performance qui pourrait lui permettre de quitter l'écurie à la fin de la saison. Pour le remplacer, quelques noms circulent mais celui de George Russell résonne peut-être un peu plus fort...
Ces dernières années, Max Verstappen a souvent répété qu'il ne se voyait pas forcément rouler en Formule 1 jusqu'à ses 40 ans. A 28 ans, le pilote néerlandais est peut-être tout proche de démarrer un nouveau chapitre en quittant Red Bull. Deuxième du championnat en 2025 après être passé tout proche d'un cinquième titre consécutif, il a très mal démarré en 2026, ce qui pourrait le convaincre de partir. Son remplaçant pourrait être tout trouvé.
Verstappen va bientôt quitter Red Bull ?
Présent chez Red Bull depuis 2016, Max Verstappen a remporté tous ses succès en Formule 1 avec l'écurie autrichienne. Mais depuis l'année dernière, de nombreuses interrogations émergent quant à son avenir. Il pourrait finir par quitter Red Bull à la fin de la saison 2026, alors qu'il ne se passe pas grand-chose de positif depuis le début de l'année. 7ème du championnat avec seulement deux podiums, il pourrait se diriger vers Mercedes par exemple. « Red Bull devrait absolument recruter un grand nom. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le remplaçant dépendra essentiellement de l'équipe que Max rejoindra » débute Jolyon Palmer, ancien pilote de Formule 1, d'après des propos rapportés par L'Auto-journal.
Le remplaçant de Max Verstappen déjà trouvé ?
Pour remplacer Max Verstappen chez Red Bull, beaucoup s'accordent à dire qu'il faudra un gros nom. Pour Jolyon Palmer, celui-ci pourrait être George Russell. « McLaren a remporté le championnat avec Lando. L'équipe a très bien géré ses deux pilotes la saison dernière. Il aurait été très facile que l'un des deux se sente lésé, mais aujourd'hui ils restent tous les deux motivés et travaillent très bien ensemble. [Lando Norris et Oscar Piastri] seraient tous les deux d'excellents candidats si cela devait arriver. L'autre nom, c'est George. Si Max allait chez Mercedes, voir George rejoindre Red Bull serait une évidence totale. Ce serait une formidable opportunité pour lui » déclare-t-il.