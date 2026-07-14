F1 : Mercedes recale Max Verstappen pour la «prochaine superstar» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé du côté de Mercedes, Max Verstappen voit désormais son futur se jouer entre McLaren et Red Bull. Et pour cause, comme le rappelle Gunther Steiner, l’équipe de Toto Wolff se focalise désormais sur Kimi Antonelli, la prochaine superstar de la F1.

L'avenir de Max Verstappen est un sujet récurrent en F1. Et alors que son nom a longtemps circulé du côté de Mercedes, le Néerlandais serait finalement en discussions avancées avec McLaren. Comment expliquer un tel revirement de situation alors que Mercedes possède la monoplace la plus performante du plateau ? Pour Gunther Steiner, ancien patron de Haas, la raison est simple. Toto Wolff n'a aucune raison de recruter le quadruple champion du monde alors qu'il possède avec Kimi Antonelli la future star de la F1.

Mercedes va continuer à miser sur Antonelli « Mais où pourrait-il aller ? S’il ne veut plus rester chez Red Bull, il existe des équipes où il pourrait aller, mais elles n’ont ni l’argent pour le payer ni la voiture qu’il souhaite. Pourquoi Mercedes le recruterait-elle ? Mercedes possède déjà la prochaine superstar et un très bon pilote avec George. Pourquoi dépenser davantage d’argent pour faire venir Max ? La seule façon pour que Max arrive serait que George parte. Max coûte beaucoup plus cher que George et pourrait en plus perturber Kimi. Pourquoi Toto ferait-il cela ? Toto est beaucoup trop intelligent pour faire cela, selon moi. Et, en plus, cela coûterait beaucoup plus cher », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.