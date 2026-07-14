F1 : Mercedes recale Max Verstappen pour la «prochaine superstar» !

Longtemps annoncé du côté de Mercedes, Max Verstappen voit désormais son futur se jouer entre McLaren et Red Bull. Et pour cause, comme le rappelle Gunther Steiner, l’équipe de Toto Wolff se focalise désormais sur Kimi Antonelli, la prochaine superstar de la F1.
L'avenir de Max Verstappen est un sujet récurrent en F1. Et alors que son nom a longtemps circulé du côté de Mercedes, le Néerlandais serait finalement en discussions avancées avec McLaren. Comment expliquer un tel revirement de situation alors que Mercedes possède la monoplace la plus performante du plateau ? Pour Gunther Steiner, ancien patron de Haas, la raison est simple. Toto Wolff n'a aucune raison de recruter le quadruple champion du monde alors qu'il possède avec Kimi Antonelli la future star de la F1.
Mercedes va continuer à miser sur Antonelli
« Mais où pourrait-il aller ? S’il ne veut plus rester chez Red Bull, il existe des équipes où il pourrait aller, mais elles n’ont ni l’argent pour le payer ni la voiture qu’il souhaite. Pourquoi Mercedes le recruterait-elle ? Mercedes possède déjà la prochaine superstar et un très bon pilote avec George. Pourquoi dépenser davantage d’argent pour faire venir Max ? La seule façon pour que Max arrive serait que George parte. Max coûte beaucoup plus cher que George et pourrait en plus perturber Kimi. Pourquoi Toto ferait-il cela ? Toto est beaucoup trop intelligent pour faire cela, selon moi. Et, en plus, cela coûterait beaucoup plus cher », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.
«Mercedes possède déjà la prochaine superstar et un très bon pilote avec George»
Ralf Schumacher tient d’ailleurs un discours similaire, assurant que Mercedes n’a pas de raison de changer de pilotes : « Toto Wolff a également été très clair lors de mon interview (sur Sky Allemagne) sur la façon dont il voit les choses," poursuit-il. "Il a littéralement dit que Kimi évoluait dans une autre catégorie. Il est difficile d’être plus explicite. Et, pour être honnête, c’est exactement la réalité aujourd’hui. Toto dispose d’un pilote qu’il connaît depuis des années et dont il maîtrise parfaitement les capacités. En outre, nous avons vu que quelques abandons peuvent soudainement transformer complètement la physionomie du championnat. Bien sûr, Mercedes a aussi commis des erreurs, mais Russell fait actuellement face à de nombreuses critiques venant de toutes parts. C’est pourquoi je pense que, si George veut garder son baquet, il doit simplement continuer à obtenir de bons résultats et saisir chaque occasion où il est plus rapide que Kimi ou lorsque Kimi rencontre des difficultés. »