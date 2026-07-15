F1 - Transfert : Max Verstappen sur le point de commettre une grave erreur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, le nom de Max Verstappen revient avec insistance du côté de McLaren. Toutefois, cette option ne fait pas l'unanimité puisque pour Juan Pablo Montoya, le quadruple champion du monde prendrait un risque important en rejoignant l'équipe britannique.

Alors que les tensions sont de plus en plus palpables chez Red Bull, Max Verstappen voit son nom être régulièrement associé à McLaren. Mais un tel transfert représenterait un changement majeur, même pour le quadruple champion du monde qui quitterait le giron Red Bull pour la première fois de sa carrière. Et Juan Pablo Montoya estime que ce n'est pas la bonne idée.

Montoya n'est pas convaincu par un transfert de Verstappen « Tout d’abord, Gianpiero ne sera pas ingénieur de course ; il occupera un poste bien plus élevé dans la hiérarchie. Donc non, ce ne sera pas le même rôle, très proche du pilote. Si Max rejoint McLaren, Gianpiero sera bien présent, mais à un niveau supérieur dans l’organisation. Ils ne travailleront plus directement en tête-à-tête, vous voyez ? Pour Gianpiero aussi, ce changement représente un monde totalement nouveau. De nouveaux programmes, de nouvelles méthodes de travail, une mentalité différente. Il devra lui aussi apprendre tout cela. Ce n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c’est une certitude », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.