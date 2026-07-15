F1 - Transfert : Max Verstappen sur le point de commettre une grave erreur ?

Depuis quelques semaines, le nom de Max Verstappen revient avec insistance du côté de McLaren. Toutefois, cette option ne fait pas l'unanimité puisque pour Juan Pablo Montoya, le quadruple champion du monde prendrait un risque important en rejoignant l'équipe britannique.
Alors que les tensions sont de plus en plus palpables chez Red Bull, Max Verstappen voit son nom être régulièrement associé à McLaren. Mais un tel transfert représenterait un changement majeur, même pour le quadruple champion du monde qui quitterait le giron Red Bull pour la première fois de sa carrière. Et Juan Pablo Montoya estime que ce n'est pas la bonne idée.
Montoya n'est pas convaincu par un transfert de Verstappen
« Tout d’abord, Gianpiero ne sera pas ingénieur de course ; il occupera un poste bien plus élevé dans la hiérarchie. Donc non, ce ne sera pas le même rôle, très proche du pilote. Si Max rejoint McLaren, Gianpiero sera bien présent, mais à un niveau supérieur dans l’organisation. Ils ne travailleront plus directement en tête-à-tête, vous voyez ? Pour Gianpiero aussi, ce changement représente un monde totalement nouveau. De nouveaux programmes, de nouvelles méthodes de travail, une mentalité différente. Il devra lui aussi apprendre tout cela. Ce n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c’est une certitude », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Tout le monde sent que c’est le Team Norris»
« Aujourd’hui, tout le monde peut voir que McLaren s’est complètement construite autour de Lando. De manière assez ouverte, Piastri a su s’y adapter, mais tout le monde sent que c’est le Team Norris. À quel point est-ce confortable ? Vous voyez ce que je veux dire ? Max a l’avantage d’être chez Red Bull, où tout tourne autour de lui. Quand vous quittez cette situation, vous devez partager. Il a probablement la vitesse pour le battre, mais, comme on dit ici, Lando n’est pas un adversaire facile. Et la voiture est développée selon ce que Lando souhaite. C’est lui qui oriente son évolution. Si Max va là-bas, que la voiture ne lui convient pas et que l’équipe n’apporte pas les changements qu’il demande, que va-t-il se passer ? C’est pour cela que je vous dis que ce n’est vraiment pas aussi simple que cela », ajoute Juan Pablo Montoya.