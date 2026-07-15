F1 - Max Verstappen sur le départ : Ralf Schumacher balance les trois pilotes qui peuvent le remplacer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Max Verstappen semble de plus en plus incertain chez Red Bull, il faut anticiper un éventuel départ du quadruple champion du monde. Dans cette optique, Ralf Schumacher dévoile le nom des trois pilotes qu'il verrait bien récupérer le baquet du Néerlandais.

Alors que les tensions sont désormais importantes chez Red Bull, l'avenir de Max Verstappen fait régulièrement parler. Son nom circule désormais du côté de McLaren, mais alors que la future destination du quadruple champion du monde est au cœur de tous les débats, la question de sa succession chez Red Bull fait beaucoup moins parler alors qu'elle est tout aussi importante. C'est la raison pour laquelle Ralf Schumacher s'est lancé dans un petit pronostic en citant les trois pilotes qui sont le plus susceptibles de remplacer Max Verstappen.

Bearman, Sainz et Piastri en course pour remplacer Verstappen ? « S’il était possible de le recruter, mon premier choix serait Oliver Bearman, s’ils estiment qu’ils ne peuvent pas compter sur Hadjar. Ensuite, il y a Carlos Sainz, qui est un bon pilote. Le seul problème est qu’il n’a pas encore prouvé qu’il pouvait se battre pour le championnat du monde, mais Sainz a fait du bon travail », confie-t-il au micro de Sky Allemagne avant de s'interroger sur la stratégie de Ferrari avec Ollie Bearman : « Si Hamilton ne reste qu’une année de plus, alors la question est de savoir pourquoi ils laisseraient partir un tel joyau ».