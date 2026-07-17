«On a des devoirs en équipe de France» : Deschamps prévient Mbappé et ses coéquipiers avant l’Angleterre

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’équipe de France disputera le match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre. Une rencontre marquée par la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Dans ce choc sans enjeu, le sélectionneur français a toutefois souhaité faire passer un message à Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Les Bleus ont vu leur parcours à la Coupe du Monde s’arrêter brutalement. Largement dominée et éliminée par l’Espagne en demi-finale ce mardi soir, l’équipe de France ne remportera pas de troisième mondial cette année. Néanmoins, tout n’est pas encore terminé pour les hommes de Didier Deschamps qui vont devoir affronter l’Angleterre ce samedi (23h) à l’occasion du match pour la troisième place en attendant la finale ce dimanche.

« Je vais faire tourner, oui » Présent en conférence de presse ce vendredi, Didier Deschamps a affirmé qu’il ferait tourner son équipe. « Il n'y a pas de coiffeurs, c'est un match. Avec les éléments que j'ai, des situations particulières. Je vais faire tourner, oui. Certains ne peuvent pas et aussi pour d'autres raisons que je comprends et qui m'amèneront à faire des choix », a ainsi confié le sélectionneur de l’équipe de France qui disputera son dernier match ce samedi. Deschamps a ensuite évoqué la possibilité pour Kylian Mbappé de terminer meilleur buteur de la compétition.