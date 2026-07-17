Coupe du Monde 2026 : «Il aurait préféré mettre zéro but», un joueur de l’équipe de France balance sur Kylian Mbappé !

Éliminée de la Coupe du Monde, l’équipe de France disputera néanmoins le match pour la troisième place ce samedi face à l’Angleterre. Avant cette rencontre sans grand enjeu, Ibrahima Konaté s’est présenté en conférence de presse, et n’a pas hésité à affirmer ce vendredi que Kylian Mbappé aurait préféré remporter le tournoi en n’inscrivant aucun but.
Le parcours s’est arrêté brutalement pour les Bleus. L’équipe de France a été surpassée et humiliée face à l’Espagne ce mardi (2-0) et a vu son parcours à la Coupe du Monde se stopper au stade des demi-finales. Tout n’est pas terminé pour la bande à Didier Deschamps, qui disputera son dernier match en tant que sélectionneur des Bleus ce samedi soir face à l’Angleterre pour la troisième place (23h).
« Il aurait préféré mettre zéro but et gagner la compétition »
Présent en conférence de presse ce vendredi, Ibrahima Konaté a quant à lui donné des nouvelles de Kylian Mbappé. « Il aurait préféré mettre zéro but et gagner la compétition. Ce serait quelque chose de bien pour lui qu'il soit meilleur buteur de la compétition ou même de l'histoire de la Coupe du monde. Mais le connaissant et étant avec lui au quotidien, il aurait préféré mettre zéro but et gagner la compétition », a ainsi révélé le nouveau défenseur central du Real Madrid à propos du capitaine français, qui ne cachait pas sa déception après l’élimination des siens mardi.
« Il y a eu trop d'approximations techniques »
« Je pense qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire. Que ce soit tactiquement ou techniquement, dans le niveau global qu'on a fourni. Et quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas. L'Espagne a respecté son plan et ce à quoi elle est fidèle. C'est une équipe qui aime contrôler le ballon et le tempo. Notre objectif, c'était de venir les chercher haut pour ne pas les laisser installer ce faux rythme. Parce que dans le contrôle du jeu, ils sont meilleurs que nous. On n'a pas réussi à faire ça, et il y a eu trop d'approximations techniques », a ainsi analysé un Kylian Mbappé amer…