Coupe du Monde 2026 : «Il aurait préféré mettre zéro but», un joueur de l’équipe de France balance sur Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Éliminée de la Coupe du Monde, l’équipe de France disputera néanmoins le match pour la troisième place ce samedi face à l’Angleterre. Avant cette rencontre sans grand enjeu, Ibrahima Konaté s’est présenté en conférence de presse, et n’a pas hésité à affirmer ce vendredi que Kylian Mbappé aurait préféré remporter le tournoi en n’inscrivant aucun but.

Le parcours s’est arrêté brutalement pour les Bleus. L’équipe de France a été surpassée et humiliée face à l’Espagne ce mardi (2-0) et a vu son parcours à la Coupe du Monde se stopper au stade des demi-finales. Tout n’est pas terminé pour la bande à Didier Deschamps, qui disputera son dernier match en tant que sélectionneur des Bleus ce samedi soir face à l’Angleterre pour la troisième place (23h).

« Il aurait préféré mettre zéro but et gagner la compétition » Présent en conférence de presse ce vendredi, Ibrahima Konaté a quant à lui donné des nouvelles de Kylian Mbappé. « Il aurait préféré mettre zéro but et gagner la compétition. Ce serait quelque chose de bien pour lui qu'il soit meilleur buteur de la compétition ou même de l'histoire de la Coupe du monde. Mais le connaissant et étant avec lui au quotidien, il aurait préféré mettre zéro but et gagner la compétition », a ainsi révélé le nouveau défenseur central du Real Madrid à propos du capitaine français, qui ne cachait pas sa déception après l’élimination des siens mardi.