Equipe de France - C'est une «torture» : Le message cash de Bixente Lizarazu sur les adieux de Didier Deschamps

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une ère touche à sa fin en équipe de France. Un chapitre de 14 ans avec à la clé un nouveau sacre en Coupe du monde et une Ligue des nations pour Didier Deschamps. Ce samedi soir, le match de la troisième place a lieu à Miami entre les Bleus et l'Angleterre dans ce Mondial 2026. Une consolante qui n'est pas la bienvenue pour les joueurs des deux équipes selon Bixente Lizarazu et qui tombe mal au vu de ce que représente cette rencontre pour Deschamps.

The Last Dance de Didier Deschamps ne se déroulera pas dimanche au MetLife Stadium pour la finale de la Coupe du monde 2026. Elle a lieu ce samedi soir, au Hard Rock Stadium de Miami pour le match de la troisième place face à l'Angleterre. Une rencontre qui offrira une médaille de bronze au vainqueur. Néanmoins, après les désillusions vécues par l'équipe de France et l'Angleterre en demi-finales face à l'Espagne (0-2) et l'Argentine (1-2), aucune des deux nations ne souhaite participer à cette consolante.

«Personne n'a envie de jouer ce match» C'était l'avis de Thomas Tuchel mercredi soir face aux journalistes quelques minutes après avoir perdu la demi-finale contre l'Argentine de Lionel Messi. « Personne n'a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français. Comme nous, ils voulaient disputer la finale et on a tout donné pour y arriver également... On va se préparer pour cette rencontre de manière professionnelle, évidemment, même si on va disposer d'un jour de repos de moins qu'eux ».