Equipe de France - C'est une «torture» : Le message cash de Bixente Lizarazu sur les adieux de Didier Deschamps

Une ère touche à sa fin en équipe de France. Un chapitre de 14 ans avec à la clé un nouveau sacre en Coupe du monde et une Ligue des nations pour Didier Deschamps. Ce samedi soir, le match de la troisième place a lieu à Miami entre les Bleus et l'Angleterre dans ce Mondial 2026. Une consolante qui n'est pas la bienvenue pour les joueurs des deux équipes selon Bixente Lizarazu et qui tombe mal au vu de ce que représente cette rencontre pour Deschamps.
The Last Dance de Didier Deschamps ne se déroulera pas dimanche au MetLife Stadium pour la finale de la Coupe du monde 2026. Elle a lieu ce samedi soir, au Hard Rock Stadium de Miami pour le match de la troisième place face à l'Angleterre. Une rencontre qui offrira une médaille de bronze au vainqueur. Néanmoins, après les désillusions vécues par l'équipe de France et l'Angleterre en demi-finales face à l'Espagne (0-2) et l'Argentine (1-2), aucune des deux nations ne souhaite participer à cette consolante.
«Personne n'a envie de jouer ce match»
C'était l'avis de Thomas Tuchel mercredi soir face aux journalistes quelques minutes après avoir perdu la demi-finale contre l'Argentine de Lionel Messi. « Personne n'a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français. Comme nous, ils voulaient disputer la finale et on a tout donné pour y arriver également... On va se préparer pour cette rencontre de manière professionnelle, évidemment, même si on va disposer d'un jour de repos de moins qu'eux ».
«Psychologiquement, c'est un match très difficile à aborder»
Ex-coéquipier de Didier Deschamps lors des conquêtes de la Coupe du monde 98 et de l'Euro 2000 en équipe de France, Bixente Lizarazu se trouve sur la même longueur d'onde que le sélectionneur de l'Angleterre pour ce match qui s'apparente à de la torture à ses yeux. « Je ne cache pas qu'après la défaite contre l'Espagne, un peu comme (Thomas) Tuchel, je m'en fiche de cette petite finale. Ce ne sont pas les Jeux Olympiques, il n'y a pas de médaille d'or, d'argent ou de bronze. Même vice-champion du monde, c'est du pipeau. On a été éliminés par l'Espagne. Psychologiquement, c'est un match très difficile à aborder. Avec tellement d'espoir d'atteindre la finale, le coup de massue est colossal. Humainement, c'est difficile de trouver des ressources. Ce match, c'est presque de la torture ». Une triste dernière pour Deschamps qui quittera son poste de sélectionneur des Bleus après 14 ans de service.