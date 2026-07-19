Équipe de France : Comme Rayan Cherki, Désiré Doué s’est mis quelques coéquipiers à dos ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’attitude de Rayan Cherki a pu poser quelques problèmes au sein de l’équipe de France au fil de la Coupe du monde 2026, il n’est pas le seul à avoir agacé ses coéquipiers. Selon le journaliste Romain Molina, Désiré Doué a lui aussi provoqué de la frustration, plusieurs joueurs lui reprochant de trop garder le ballon.

Après la défaite de l’équipe de France face à l’Angleterre (4-6) samedi en petite finale de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a avoué s’être trompé dans sa composition de départ : « C’est moi qui me suis trompé. J’aurais dû faire des choix dès le début du match et ça se serait peut-être mieux passé après. » Le sélectionneur des Bleus a décidé d’opérer quatre changements à la pause, alors que son équipe étaient menées 4-0, sortant Rayan Cherki, Désiré Doué, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez.

Cherki, une attitude « déplorable » et « négative » D’après les informations du journaliste Romain Molina, révélées dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, les deux premiers nommés ont d’ailleurs posé quelques problèmes durant la compétition. En ce qui concerne Rayan Cherki, « c’est monté crescendo au fil de la compétition avec une attitude que certains vont juger déplorable, négative, à ronchonner, à bouder, à ne pas se donner à fond aux entraînements. Des fois à rire un peu de ce qui se passe lorsqu’il y a un problème, un raté. Honnêtement, certains n’ont pas compris du tout comme il était, ce côté nonchalant, je-m’en-foutiste. »