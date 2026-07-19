Équipe de France : Comme Rayan Cherki, Désiré Doué s’est mis quelques coéquipiers à dos ?

Si l’attitude de Rayan Cherki a pu poser quelques problèmes au sein de l’équipe de France au fil de la Coupe du monde 2026, il n’est pas le seul à avoir agacé ses coéquipiers. Selon le journaliste Romain Molina, Désiré Doué a lui aussi provoqué de la frustration, plusieurs joueurs lui reprochant de trop garder le ballon.
Après la défaite de l’équipe de France face à l’Angleterre (4-6) samedi en petite finale de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a avoué s’être trompé dans sa composition de départ : « C’est moi qui me suis trompé. J’aurais dû faire des choix dès le début du match et ça se serait peut-être mieux passé après. » Le sélectionneur des Bleus a décidé d’opérer quatre changements à la pause, alors que son équipe étaient menées 4-0, sortant Rayan Cherki, Désiré Doué, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez.
Cherki, une attitude « déplorable » et « négative »
D’après les informations du journaliste Romain Molina, révélées dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, les deux premiers nommés ont d’ailleurs posé quelques problèmes durant la compétition. En ce qui concerne Rayan Cherki, « c’est monté crescendo au fil de la compétition avec une attitude que certains vont juger déplorable, négative, à ronchonner, à bouder, à ne pas se donner à fond aux entraînements. Des fois à rire un peu de ce qui se passe lorsqu’il y a un problème, un raté. Honnêtement, certains n’ont pas compris du tout comme il était, ce côté nonchalant, je-m’en-foutiste. »
« Tous ont globalement eu un petit peu de frustration avec Désiré Doué »
« Il a eu énormément de négativité : des fois il ne se donnait pas à fond, il gueulait, il râlait sur les autres… Il y en a beaucoup qui ne l’ont pas reconnu surtout au fil de la compétition. Son attitude, c'est vraiment le bât qui a blessé dans cette Coupe du monde avec en point d’orgue sa titularisation contre l’Angleterre qui a surpris. Au début encore ça allait, mais à partir des matchs à élimination directe ça n’allait plus du tout. Ils étaient quand même assez surpris de le voir titulaire surtout pour pondre ce qu’il a fait », a expliqué Romain Molina, avant d’évoquer le cas de Désiré Doué : « Lorsqu’on parle d’attitude un peu problématique, certains ont quand même pas mal reproché aux entraînements, également en match, à Désiré Doué de ne pas donner assez vite le ballon. Il y a deux-trois fois aux entraînements, on disait que ce soit lui ou Cherki, vous la gardez trop et tout ça. Il y avait des petits trucs comme ça, ce n’est pas grand-chose. Néanmoins, que ce soit ses coéquipiers ou le staff, tous ont globalement eu un petit peu de frustration avec Désiré Doué pour sa proportion à trop garder la balle. »