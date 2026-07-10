Mercato - OM : Mason Greenwood, son père a fait capoter un transfert ?

Axel Cornic

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois désormais, Mason Greenwood semble plus proche que jamais d’un départ de l’Olympique de Marseille. Mais pas pour rejoindre l’AS Roma, qui semblait être sa principale destination, mais plutôt pour Fenerbahçe ou l’Atlético de Madrid, dans le cadre d’un transfert entre 42 et 50M€ bonus compris.

Le mercato estival est fait de rebondissements ou de retournements de situations et on en a l’exemple en ce moment. Il ne s’est pas passé un jour sans que la presse italienne ne parle d’un transfert de Mason Greenwood à l’AS Roma, avec Gian Piero Gasperini qui avait réclamé son arrivée. Mais il ne devrait jamais voir la star de l’OM, qui devrait finalement prendre une autre direction.

L’AS Roma a tout perdu Ces dernières heures, plusieurs sources ont en effet annoncé que Mason Greenwood devrait plutôt s’engager avec Fenerbahçe, qui semblait pourtant être hors course après les dernières élections à la présidence. Le candidat qui avait promis son arrivée a en effet perdu, mais son adversaire semble lui avoir piqué l’idée et une offre de 40M€ plus 2M€ de bonus serait récemment arrivée sur le bureau des dirigeants de l’OM. Mais attention à l’Atlético de Madrid, qui selon L’Equipe pourrait bien rafler la mise au nez et à la barbe des Trucs.