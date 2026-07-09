Mercato - OM : «Je suis déçu», le transfert incompréhensible de Mason Greenwood

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant même l’ouverture du mercato estival, il était annoncé que Mason Greenwood quitterait l’OM. Ayant besoin de vendre, le club phocéen va donc se séparer de l’Anglais, mais encore fallait savoir où le numéro 10 marseillais rebondirait. On connaitrait désormais la destination de Greenwood, attendu visiblement du côté de Fenerbahce. Une destination déceptive pour certains.

Intertitre 1 Le transfert de Mason Greenwood n’est pas encore officielle, mais la vente de l’Anglais par l’OM serait imminente. Alors qu’on l’annonçait vers l’AS Rome dernièrement, c’est finalement vers la Turquie qu’il se dirigerait. Greenwood se serait mis d’accord avec Fenerbahce, qui serait proche de parvenir à trouver un terrain d’entente avec le club phocéen à hauteur de 40M€ + 2M€ de bonus.

« Est-ce que le choix de Greenwood je le comprends ? Non » A l’occasion de son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a réagi à ce départ annoncé de Mason Greenwood vers Fenerbahce. Et voilà que l’ancien joueur du PSG s’est montré quelque peu déçu par cette destination : « Est-ce que le choix de Greenwood je le comprends ? Non. Alors attention, Fenerbahce, pour ceux qui ne connaissent pas le championnat turc, c’est un championnat de bonne qualité, il y a des bons joueurs et surtout, il y a des ambiances de malade. Fenerbahce, c’est une des plus grosses ambiances au monde. Il va se régaler avec les derbys à Istanbul. Sportivement, si tu veux te régaler, il y a de quoi ».