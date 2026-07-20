Mercato - Ferran Torres au PSG : Une date est déjà fixée pour son transfert !

Pierrick Levallet

Afin de se renforcer en attaque après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG a activé une piste au FC Barcelone récemment. Le club de la capitale aurait en effet coché le nom de Ferran Torres sur sa liste. Les dirigeants parisiens auraient même déjà fixé une date pour le transfert de l’international espagnol, tout juste sacré champion du monde.

Le mercato est en train de s’agiter du côté du PSG. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan cet été, le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens aimeraient notamment mettre la main sur Ferran Torres. Tout juste sacré champion du monde avec l’Espagne, le joueur du FC Barcelone plairait à Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs fixé une date pour le transfert de l’international espagnol.

Le PSG veut boucler rapidement le transfert de Ferran Torres... D’après les informations de Mundo Deportivo et de SPORT, le PSG aimerait boucler le transfert de Ferran Torres d’ici deux semaines. Les dirigeants parisiens souhaiteraient passer à la vitesse supérieure sur le dossier de l’attaquant de 26 ans afin de démarrer la nouvelle saison avec un effectif relativement complet. Reste maintenant à voir si les doubles champions d’Europe en titre parviendront à trouver un terrain d’entente rapidement avec le FC Barcelone.