Mercato - Ferran Torres au PSG : Le transfert à 117M€ qui peut tout relancer ?

Pierrick Levallet

Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment coché le nom de Ferran Torres sur sa liste. Le FC Barcelone serait d’ailleurs en train de préparer sa sortie. Mais un transfert en Premier League serait susceptible de tout relancer dans le dossier de l’international espagnol.

Le PSG avait prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’enflammer chez les Rouge-et-Bleu. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Les doubles champions d’Europe en titre auraient ainsi coché le nom de Ferran Torres sur leur liste, son profil plaisant beaucoup à Luis Enrique. Le FC Barcelone ne serait d’ailleurs pas spécialement opposé à un départ de son international espagnol.

Le dossier Ferran Torres relancé par le transfert de Kroupi ? D’après les informations de TEAMtalk, le club culé préparerait la sortie de Ferran Torres cet été. La direction catalane aurait fait du recrutement d’un nouveau numéro 9 une priorité. Parmi les pistes envisagées, il y avait celle menant à Eli Junior Kroupi. Seulement, le Barça aurait lâché l’affaire à cause d’une question d’argent. Bournemouth réclamerait environ 117M€ pour l’international Espoirs français, alors que les Blaugrana ne seraient prêts à débourser que 70M€ pour lui. Par ailleurs, Eli Junior Kroupi serait toujours assez proche de Tottenham.