Mercato - Mbappé avec Olise, Bellingham et Vinicius Jr au Real Madrid : «Ce n'est pas possible»

Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo Goes... L'Anglais avait rebaptisé ce quatuor : Les Quatre Fantastiques, au moment de l'arrivée de Mbappé à l'été 2024. Et il se trouve qu'à l'instant T, le dossier Michael Olise prend de l'ampleur en cette période de mercato qui fermera ses portes le 1er septembre. Aux yeux de Daniel Riolo, le Real Madrid ne peut pas construire une attaque équilibrée en rajoutant Michael Olise à l'équation.
Michael Olise est le hit de l'été. D'une part en raison de ses performances pendant la première partie de la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Cependant, c'est surtout en raison de sa situation personnelle en club qui fait parler. Les rumeurs dans la presse ou encore les déclarations des dirigeants du Bayern Munich où son contrat arrivera à expiration le 30 juin 2029... Tous les ingrédients nécessaires sont réunis pour bâtir un feuilleton haletant autour de son avenir pour les prochaines semaines jusqu'à la clôture du mercato le 1er septembre.
«Le Bayern planifie à 100 % le futur avec Olise»
Cette semaine, L'Equipe a révélé que Michael Olise rêverait de signer au Real Madrid et aurait profité du mois de cohabitation avec Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni qui évoluent à la Casa Blanca, pour évoquer cette possibilité de transfert. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Deutschland, le comité directeur du Bayern Munich ne craint pas pour autant un départ de l'international français.
« Le Bayern est bien conscient que le Real Madrid pourrait un jour devenir une option pour Olise. Ce n’est un secret pour personne. À ce stade, cependant, le Bayern planifie à 100 % le futur avec Olise. Le contrat jusqu’en 2029 ne comporte aucune clause de sortie ».
«Soit il y a un grand ménage...»
Pendant l'After Foot d'après-match de France-Angleterre dans la nuit de samedi à dimanche, Daniel Riolo s'est exprimé sur le travail de Zinedine Zidane au sujet de la construction de son futur effectif en équipe de France autour du capitaine Kylian Mbappé. L'éditorialiste de RMC évoque un casse-tête similaire pour José Mourinho au Real Madrid amplifié par l'éventuelle venue de Michael Olise. « Sa collection de buts, c'est très bien pour les records, mais ça ne fera pas gagner l'équipe. C'est un vrai problème à résoudre pour le sélectionneur et pour Mbappé. Ca va être le problème à résoudre pour Mourinho au Real (ndlr Madrid). Soit il y a un grand ménage, mais là si on me dit que (Michael) Olise veut tout faire pour y aller, que Bellingham et Vinicius restent, ce n'est pas possible ». Reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Olise...