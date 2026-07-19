Mercato - Mbappé avec Olise, Bellingham et Vinicius Jr au Real Madrid : «Ce n'est pas possible»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo Goes... L'Anglais avait rebaptisé ce quatuor : Les Quatre Fantastiques, au moment de l'arrivée de Mbappé à l'été 2024. Et il se trouve qu'à l'instant T, le dossier Michael Olise prend de l'ampleur en cette période de mercato qui fermera ses portes le 1er septembre. Aux yeux de Daniel Riolo, le Real Madrid ne peut pas construire une attaque équilibrée en rajoutant Michael Olise à l'équation.

Michael Olise est le hit de l'été. D'une part en raison de ses performances pendant la première partie de la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Cependant, c'est surtout en raison de sa situation personnelle en club qui fait parler. Les rumeurs dans la presse ou encore les déclarations des dirigeants du Bayern Munich où son contrat arrivera à expiration le 30 juin 2029... Tous les ingrédients nécessaires sont réunis pour bâtir un feuilleton haletant autour de son avenir pour les prochaines semaines jusqu'à la clôture du mercato le 1er septembre.

«Le Bayern planifie à 100 % le futur avec Olise» Cette semaine, L'Equipe a révélé que Michael Olise rêverait de signer au Real Madrid et aurait profité du mois de cohabitation avec Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni qui évoluent à la Casa Blanca, pour évoquer cette possibilité de transfert. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Deutschland, le comité directeur du Bayern Munich ne craint pas pour autant un départ de l'international français. « Le Bayern est bien conscient que le Real Madrid pourrait un jour devenir une option pour Olise. Ce n’est un secret pour personne. À ce stade, cependant, le Bayern planifie à 100 % le futur avec Olise. Le contrat jusqu’en 2029 ne comporte aucune clause de sortie ».