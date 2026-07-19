Mercato - PSG : La signature d’un attaquant de l’équipe de France relancée après la Coupe du monde 2026 ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Bradley Barcola au PSG fait beaucoup parler. Le joueur de l’équipe de France pourrait bien s’en aller, lui qui se plaint de son temps de jeu réduit à Paris. On devrait y voir plus clair dans les prochains jours car les discussions pour une prolongation de contrat de l’attaquant doivent reprendre prochainement.

Pour le moment, les supporters du PSG n’ont pas grand-chose à se mettre sous la dent en cette période de mercato. Au niveau des arrivées, le club de la capitale n’a fait venir qu’Alessandro Longoni, jeune gardien de but de 18 ans qui évoluait jusqu’alors à l’AC Milan. Il va normalement devenir le troisième portier dans la hiérarchie parisienne et remplacer Renato Marin qui a été prêté au Portugal.

Les négociations vont reprendre pour Barcola Le PSG compte toutefois encore recruter, mais également prolonger certains joueurs. C’est le cas de Bradley Barcola notamment, sur qui tient le club de la capitale et qui est encore sous contrat jusqu’en 2028. D’après les informations du Parisien, les négociations vont reprendre après la Coupe du monde entre les différentes parties pour essayer de trouver une issue positive à ce dossier. Le joueur n’est pas certain de rester à Paris car il aimerait disposer de davantage de temps de jeu. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool aimerait bien le faire venir, tout comme Arsenal.