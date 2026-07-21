Mercato - PSG : Luis Enrique appelle le héros de la Coupe du monde 2026 pour boucler son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très impliqué dans le mercato du PSG, Luis Enrique appelle en personne les pistes suivies par le club de la capitale. C'est ainsi, qu'il a pris l'initiative de passer un coup de fil à Ferran Torres. Le héros de la finale de la Coupe du monde qui a offert le sacre à l'Espagne est vu comme le parfait successeur de Gonçalo Ramos.

La Coupe du monde 2026 ayant pris fin dimanche avec le sacre de l'Espagne, le mercato devrait connaître un sacré coup d'accélérateur dans les prochaines heures. Et l'un des nouveaux champions du monde pourrait d'ailleurs animer le marché très rapidement. En effet, Ferran Torres, héros de la Roja grâce à son but en prolongations, voit son contrat au FC Barcelone s'achever dans un an, et le PSG espère bien sauter sur l'occasion pour le recruter.

Luis Enrique appelle Gonçalo Ramos Au PSG, il est vu comme le potentiel successeur de Gonçalo Ramos qui s'est engagé avec l'AC Milan. Luis Enrique, qui l'avait lancé en sélection nationale en septembre 2020, apprécie grandement son profil qui correspond parfaitement à ce que l'entraîneur espagnol attend d'un numéro 9 à savoir de la polyvalence et un niveau technique élevé. C'est ainsi que selon les informations de L'EQUIPE, Luis Enrique aurait d'ores-et-déjà appelé Ferran Torres afin de lui manifester son intérêt, mais également lui présenter son projet et le rôle qu'il pourrait occuper au PSG. L'attaquant du FC Barcelone aurait été particulièrement sensible à cette démarche.