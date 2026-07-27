«En m'accusant, tu as franchi la ligne» : Le clash inattendu entre Fabrizio Romano et un autre journaliste sur les réseaux sociaux... à cause du transfert de Yan Diomandé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En plein milieu de ce mercato estival, plusieurs dossiers chauds restent encore à régler. Parmi eux, l'avenir de Yan Diomandé suscite beaucoup d'interrogations sur les réseaux sociaux. L'ailier gauche de 19 ans semblait proche du PSG mais se dirige plutôt vers le Real Madrid. Les informations à ce sujet qui circulent entre le spécialiste du marché des transferts Fabrizio Romano et le journaliste allemand Florian Plettenberg se contredisent un peu, de quoi donner lieu à un échange houleux sur les réseaux sociaux entre les deux...

Ciblé depuis des semaines par le PSG, Yan Diomandé devrait plutôt rejoindre le Real Madrid. Le club français n'a pas voulu e plier aux exigences du RB Leipzig qui demandait au moins 120M€ pour le jeune Ivoirien. Une somme que le Real Madrid a fini par accepter de placer pour le recrutement de celui qui vient de disputer la Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire. Un accord aurait même été trouvé mais les informations diffèrent entre Fabrizio Romano et Florian Plettenberg. Un clash a eu lieu sur X.

Pas encore d'accord entre le Real Madrid et le RB Leipzig ? Spécialiste du mercato sur les réseaux sociaux, Fabrizio Romano a annoncé sur X hier soir avec son fameux « Here we go » que le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid était validé. Dans la foulée, sans répondre à ce post spécifiquement, le journaliste de Sky Sport Germany Florian Plettenberg continue d'affirmer qu'un accord n'a pas été trouvé entre les deux clubs. Fabrizio Romano lance ainsi l'offensive. « Diomandé va au Real Madrid, tout comme Klopp est parti en Allemagne. Renseigne-toi sur la fausse info d’hier selon laquelle Man City aurait proposé 100 millions d’euros pour Diomandé, alors que le club est hors course depuis des jours et que Madrid avait déjà pris les devants. Tu es doué pour parler des autres (pas si doué que ça, d’ailleurs, tu n'arrives même pas à me taguer), mais… vérifie d’abord tes propres infos, puis parle de moi » lance-t-il. Le clash s'est poursuivi dans la nuit de dimanche à lundi.

« En m'accusant, tu as franchi la ligne » Attaqué après que Fabrizio Romano a maintenu son information à propos de Yan Diomandé, Florian Plettenberg n'a pas tardé à répondre concernant les erreurs commises par Fabrizio Romano parfois en publiant de mauvaises informations selon lui. « En nous accusant de "fausses infos" avec cette "offre de Manchester City" (qui n’a jamais été rapportée), tu as malheureusement franchi la ligne. Je n’ai jamais voulu aborder ce sujet, mais ton article sur Klopp était tout simplement ridicule et irrespectueux envers tous les journalistes qui font réellement un travail de reportage sérieux. N’importe qui aurait pu publier ce "Klopp here we go", car il était évident qu’il allait devenir sélectionneur de l’Allemagne. Votre article reposait sur des probabilités, pas sur des accords concrets [...]. Fais votre travail. Nous ferons le nôtre. Mais accuser les autres de répandre des mensonges est assez ironique de la part de quelqu’un dans votre position » écrit-il, reprochant parfois à Fabrizio Romano de publier une information trop vite juste pour être le premier sur le coup, et parfois même commettre des erreurs.