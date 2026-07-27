Coup de foudre pendant la Coupe du monde 2026 : Le PSG a trouvé son remplaçant, départ confirmé pour Lucas Chevalier ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Lucas Chevalier, il se pourrait que le courant ne passe déjà plus et que son départ d'ici la clôture du mercato estival programmée pour le 1er septembre soit une réalité. En parallèle des recrutements de Lucas Digne et de Maghnes Akliouche sur lesquels les dirigeants parisiens travaillent d'arrache-pied, l'heure serait au remplacement de Chevalier et une approche concrète auprès de Zion Suzuki est à noter.

En août 2025, juste avant la Supercoupe d'Europe opposant le PSG à Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), une grande décision tombait de la part de Luis Enrique. Le coach espagnol ne retenait pas Gianluigi Donnarumma pour participer à cette rencontre, le gardien qui avait été l'un des piliers du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, et installait la dernière recrue en date à l'époque : Lucas Chevalier dans un poste de numéro un. Quelques jours plus tard, dans la dernière ligne droite du mercato estival, Donnarumma était transféré à Manchester City contre une somme d'environ 30M€. La fin d'une aventure de quatre années pour l'Italien qui laissait à contre coeur les buts à Chevalier.

Lucas Chevalier risque de prendre la porte un an après son arrivée au PSG Cependant, l'international français de 24 ans qui avait fait forte impression au LOSC, son club formateur, n'a pas fait l'unanimité au Paris Saint-Germain pendant ses premières semaines au club. La faute à quelques fautes de main et de placement qui ont engendré des buts encaissés. Au point où Luis Enrique décidait d'installer Matvey Safonov à sa place. Ainsi, la doublure de Gianluigi Donnarumma devenait le titulaire indiscutable au poste de gardien de but. Petit à petit, Chevalier perdait même le statut de deuxième gardien de l'équipe de France et a même raté la Coupe du monde 2026, remplacé par Robin Risser avec une promotion pour Brice Samba. Et maintenant ? L'entraînement a repris au Campus PSG ce lundi 27 juillet pour les joueurs du Paris Saint-Germain avec notamment les trois gardiens, Safonov, Chevalier ainsi qu'Alessandro Longoni recruté en provenance de l'AC Milan cet été.

Le PSG passe à l'action pour Suzuki afin d'en faire le successeur de Chevalier Une reprise pour éventuellement récupérer sa place de numéro un face à Matvey Safonov ? Il se pourrait bien que l'histoire de Lucas Chevalier n'ait pas ce dénouement du côté du PSG. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio divulguées ce lundi qui viennent confirmer la tendance de ces dernières semaines, un départ de Chevalier que ce soit par le biais d'un prêt ou d'un transfert est une éventualité à ne certainement pas écarter à l'instant T. Et ce, pour une simple et bonne raison : Zion Suzuki. Le gardien de Parme qui a participé à la Coupe du monde 2026 avec le Japon. Les Samurai Blue se sont certes inclinés en 1/16ème de finale contre le Brésil (1-2), mais le gardien de 22 ans a su tirer son épingle du jeu et semble avoir conforté la direction parisienne de miser sur lui avant la clôture du mercato.