«Un jour...» : Dix ans plus tard, le rêve de Zidane se réalise ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été prochain, l’équipe de France tentera de réaliser un beau parcours durant la Coupe dy londe 2026. Il s’agira là du dernier tour de piste de Didier Deschamps à la tête des Bleus, lui qui laissera sa place à l’issue de la compétition, sans doute à Zinédine Zidane, qui, 10 ans plus tôt, affirmait qu’entraîner un jour la sélection tricolore était l’un de ses objectifs.

L’épopée de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France touche à son terme. Le sélectionneur tricolore, arrivé sur le banc des Bleus en 2012, s’apprête à passer le flambeau. Deschamps quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, et afin de le remplacer, un nom trône sur toutes les lèvres : celui de Zinédine Zidane. N’étant plus en activité depuis 2021 et son départ du Real Madrid, « Zizou » a tout du candidat idéal.

.@CanalplusFoot dévoile son 𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟱 𝗗𝗘𝗦 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗘𝗨𝗫 𝗗𝗨 𝗫𝗫𝗜𝗲 𝗦𝗜𝗘̀𝗖𝗟𝗘 ! 🐐🪄



Zidane 🇫🇷 premier !



Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/J9LRWsTX4T — BeFootball (@_BeFootball) February 5, 2026

Zidane a rêvé de l’équipe de France S’il n’a officié qu’en Espagne au sein de son club de cœur, Zidane a parfois été approché par des grands clubs européens. Mais son rêve absolu reste l’équipe de France. En 2015, le Ballon d’Or et champion du monde 1998 avait été interrogé à ce sujet sur le plateau du Canal Football Club sur Canal +. « Pour moi, c’est une évidence : un jour vous entraînerez l’équipe de France ! Êtes-vous du même avis que moi ? », lui avait-on demandé.