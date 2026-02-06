«Un jour...» : Dix ans plus tard, le rêve de Zidane se réalise ?

L’été prochain, l’équipe de France tentera de réaliser un beau parcours durant la Coupe dy londe 2026. Il s’agira là du dernier tour de piste de Didier Deschamps à la tête des Bleus, lui qui laissera sa place à l’issue de la compétition, sans doute à Zinédine Zidane, qui, 10 ans plus tôt, affirmait qu’entraîner un jour la sélection tricolore était l’un de ses objectifs.
L’épopée de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France touche à son terme. Le sélectionneur tricolore, arrivé sur le banc des Bleus en 2012, s’apprête à passer le flambeau. Deschamps quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, et afin de le remplacer, un nom trône sur toutes les lèvres : celui de Zinédine Zidane. N’étant plus en activité depuis 2021 et son départ du Real Madrid, « Zizou » a tout du candidat idéal.
Zidane a rêvé de l’équipe de France
S’il n’a officié qu’en Espagne au sein de son club de cœur, Zidane a parfois été approché par des grands clubs européens. Mais son rêve absolu reste l’équipe de France. En 2015, le Ballon d’Or et champion du monde 1998 avait été interrogé à ce sujet sur le plateau du Canal Football Club sur Canal +. « Pour moi, c’est une évidence : un jour vous entraînerez l’équipe de France ! Êtes-vous du même avis que moi ? », lui avait-on demandé.
« Bien sûr, ça serait bien un jour d’entraîner cette équipe de France, mais un jour »
« J’ai été joueur de cette équipe. Aujourd’hui je suis entraîneur. Bien sûr, ça serait bien un jour d’entraîner cette équipe de France, mais un jour. Pour le moment, je crois qu’il y a un entraîneur qui est en place et qui fait un boulot formidable. J’ai cet objectif-là, j’ai cette ambition-là. J’ai le temps en même temps parce que je n’ai pas d’objectifs à court terme, je suis dans un grand club avec le président Florentino Perez qui me fait confiance… Mais pourquoi pas un jour », répondait Zinédine Zidane, qui devrait saisir sa chance d’ici quelques mois.