Transferts : Un phénomène débarque à l'OL, il hallucine !

En réussissant à attirer Endrick en prêt en provenance du Real Madrid, l’OL a sûrement bouclé l’un des plus gros coups de ce mercato hivernal. Déjà buteur avec le club rhodanien, le jeune avant-centre brésilien de 19 ans impressionne le staff lyonnais, et notamment son entraîneur Paulo Fonseca qui l’a avoué ce vendredi.

En pleine bataille pour les places qualificatives à la Ligue des Champions, l’OL se donne les moyens d’y parvenir. Et pour cause, le club lyonnais se veut ambitieux sur ce mercato hivernal. Considéré comme un énorme talent, Endrick a rejoint Lyon en provenance du Real Madrid sous la forme d’un prêt sec.

« Son adaptation a été très positive » Déjà buteur pour son premier match en Coupe de France, l’attaquant brésilien de 19 ans impressionne son entraîneur Paulo Fonseca. « Nous verrons quelle est la meilleure position pour Endrick. (…) Nous parlons de lui, il n’a que 19 ans, c’est un jeune joueur. Le championnat français est très différent de l’Espagne : l’intensité, le temps de jeu, les caractéristiques des adversaires… Son adaptation a été très positive », a d’abord confié l’entraîneur portugais avant de poursuivre.