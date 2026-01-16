PSG - Guerre avec Kylian Mbappé : C’est terminé !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, le PSG est annoncé sur le dossier Ibrahima Konaté. Le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation de l’international français, en fin de contrat en juin prochain à Liverpool. Le Real Madrid de Kylian Mbappé était également évoqué sur le coup. Mais les Merengue auraient finalement lâché l’affaire.

Et si le PSG profitait d’une excellente opportunité sur le mercato pour signer Ibrahima Konaté l’été prochain ? Le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation du défenseur central de 26 ans, dont le contrat à Liverpool expire à l’issue de la saison. Mais ces dernières semaines, les Rouge-et-Bleu n’étaient pas seuls sur le coup.

Le Real Madrid a abandonné le dossier Konaté Le Real Madrid était également évoqué dans la course à Ibrahima Konaté. Kylian Mbappé n’aurait pas dit non à la venue d’un autre de ses coéquipiers en équipe de France dans la capitale espagnole. Seulement, le club madrilène aurait lâché l’affaire d’après les informations de TEAMtalk. Les Merengue n’auraient pas été convaincus par le niveau qu’affiche l’international français depuis le début de saison.