Le nom de l’homme qui crée le «chaos» à l’OM est balancé dans L’ÉQUIPE du Soir : «Il est dangereux»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de se rendre au Parc des Princes afin d'y défier le PSG, l'OM traverse une période compliquée. Eliminé dès la phase de championnat de la Ligue des champions, le club phocéen doit absolument ramener un résultat de Paris afin de ne pas définitivement mettre fin à ses chances de titre. Et sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, on désigne le principal coupable de cette situation.

Depuis le début de l'année, l'OM enchaîne les désillusions. Entre la défaite contre le PSG dans le Trophée des champions et l'élimination précoce en Ligue des champions, le club phocéen a traversé une crise dont il est temporairement sorti grâce à sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Loin d'être suffisant pour effacer les précédents échecs, d'autant plus qu'une défaite contre le PSG dimanche soir mettrait également fin aux espoirs de titre en Ligue 1. Une situation qui a donné lieu à un débat animé sur le plateau de L'EQUIPE du Soir lors duquel Loïc Tanzi a notamment pointé du doigt Roberto De Zerbi.

Amir Murillo prend la sortie à Marseille ! 🚪



🗨️ @Tanziloic : « Le problème à Marseille c'est De Zerbi. Il crée le chaos dans le vestiaire. Il se prend pour le grand coach qu'il n'est pas. »#EDS pic.twitter.com/q4zqwBDjxI — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 6, 2026

Echange animé dans L'EQUIPE du Soir « Le problème à l’OM c’est De Zerbi. C’est lui qui crée le chaos dans le vestiaire. A chaque fois il dit je ne comprends pas mon équipe, elle est irrégulière, un coup elle est très forte, un coup elle n’est pas bien. On a l’impression qu’il est avec nous sur le plateau et qu’il débat sur une équipe qu’il voit jouer le week-end. Il se prend pour un grand coach, il pense que lui le grand coach il doit parler différemment à ses joueurs, qu’ils doivent l’écouter car lui c’est le grand coach. Sauf qu’aujourd’hui, je suis désolé, quand tu es un grand joueur et que tu as De Zerbi devant toi, tu n’es pas non plus… », lance-t-il sur le plateau de l’émission de La Chaîne L’EQUIPE.