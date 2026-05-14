«C’est de la com'» : Mason Greenwood a menti pour son avenir à l'OM ?

Lundi soir, après la cérémonie des Trophées UNFP, Mason Greenwood a lâché une petite phrase concernant son avenir à l'OM qui n'est pas passé inaperçue. Et pour cause, alors qu'un départ est clairement à l'ordre du jour, le numéro 10 marseillais a laissé entendre qu'il resterait à l'OM. Ce à quoi Benoit Trémoulinas ne croit pas une seconde.
Elu dans l'équipe type de la saison lors des Trophées UNFP, Mason Greenwood a été interrogé sur son avenir à l'issue de la cérémonie : « Le Championnat français est merveilleux. On joue des matches incroyables et comme vous l’avez vu, le reste de la saison européenne a été assez serré. Donc c’est pour moi l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’ai déjà joué dans plusieurs, et j’espère pouvoir rester ». Une sortie largement commentée puisque jusque-là, la tendance était clairement à un départ de l'OM.
Trémoulinas ne croit pas à l'annonce de Greenwood
Des propos qui sont loin d'avoir convaincu Benoit Trémoulinas qui estime que Mason Greenwood n'a pas dit la vérité concernant son avenir à l'OM. « C’est de la com’ quand il dit qu’il aimerait bien rester », lâche l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de se demander si un club sera en mesure de faire une grosse offre pour l'ailier anglais : « Donc stop pour moi, mais par contre, qui est prêt à lâcher 50 millions d’euros pour Greenwood ?! ».
«C’est de la com’ quand il dit qu’il aimerait bien rester»
Un avis qui est d'ailleurs partagé par Maxime Chanot. « C’est du cinéma. Bien sûr que c’est du cinéma. La langue de bois, on la connaît. C’est ce qu’est en train de faire Greenwood. Là où je suis d’accord, c’est qu’il a bien réagi contre Le Havre pour le coup. C’est vrai que je m’attendais à une fin de saison de Greenwood catastrophique. On est tous d’accord que les quatre-cinq derniers matchs de Greenwood, c’était scandaleux dans l’attitude. D’un côté qualitatif, c’est le joueur de l’année à l’Olympique de Marseille, en tout cas, c’est le joueur qui a fait gagner l’OM. S’ils sont dans cette position-là, ils peuvent quand même lui dire un grand merci. D’ailleurs, il a été récompensé aux Trophées UNFP en étant dans l’équipe type de l’année. Quand je vois l’attitude de Greenwood, la manière dont il défend… », a-t-il expliqué dans Génération After sur RMC.