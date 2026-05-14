«C’est de la com'» : Mason Greenwood a menti pour son avenir à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, après la cérémonie des Trophées UNFP, Mason Greenwood a lâché une petite phrase concernant son avenir à l'OM qui n'est pas passé inaperçue. Et pour cause, alors qu'un départ est clairement à l'ordre du jour, le numéro 10 marseillais a laissé entendre qu'il resterait à l'OM. Ce à quoi Benoit Trémoulinas ne croit pas une seconde.

Elu dans l'équipe type de la saison lors des Trophées UNFP, Mason Greenwood a été interrogé sur son avenir à l'issue de la cérémonie : « Le Championnat français est merveilleux. On joue des matches incroyables et comme vous l’avez vu, le reste de la saison européenne a été assez serré. Donc c’est pour moi l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’ai déjà joué dans plusieurs, et j’espère pouvoir rester ». Une sortie largement commentée puisque jusque-là, la tendance était clairement à un départ de l'OM.

Trémoulinas ne croit pas à l'annonce de Greenwood Des propos qui sont loin d'avoir convaincu Benoit Trémoulinas qui estime que Mason Greenwood n'a pas dit la vérité concernant son avenir à l'OM. « C’est de la com’ quand il dit qu’il aimerait bien rester », lâche l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de se demander si un club sera en mesure de faire une grosse offre pour l'ailier anglais : « Donc stop pour moi, mais par contre, qui est prêt à lâcher 50 millions d’euros pour Greenwood ?! ».