Bradley Barcola, son départ du PSG se confirme ? «Il y a des interrogations de sa part»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Bradley Barcola s'apprête à disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France, voilà qu'il pourrait ne pas retourner au PSG après celle-ci. Sous contrat jusqu'en 2028, l'attaquant de 23 ans se poserait de sérieuses questions quant à son avenir. Etant le 4ème dans la hiérarchie des attaquants au PSG, le joueur de Luis Enrique pourrait bien aller chercher un rôle de titulaire ailleurs.

Cet été, le marché des transferts s'annonce mouvementé au PSG. Alors que le club de la capitale aurait l'intention de faire venir plusieurs nouveaux joueurs, il faudrait également s'attendre à différents départs au sein de l'effectif de Luis Enrique. Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Lucas Chevalier... Les candidats au départ sont nombreux au PSG et on peut également citer Bradley Barcola. Compte tenu de sa situation au sein de l'effectif de Luis Enrique, l'international français pourrait donc aller voir ailleurs avec un rôle de titulaire à la clé.

« On se pose des questions du côté de Barcola » Partira ? Ne partira pas du PSG ? Au micro de RTL, Philippe Sanfourche a fait un point sur le cas de Bradley Barcola. Le journaliste a alors expliqué concernant l'international français : « Barcola va être le plus gros dossier en terme de départ ? Très clairement, il y a effectivement des interrogations de sa part. Le PSG a vraiment mis sur la table les propositions pour une prolongation de contrat. C’est vrai qu’on se pose des questions du côté de Barcola de savoir s’il faut insister pour être un peu plus présent dans la rotation ».