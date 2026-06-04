Julian Alvarez et le PSG, «ça ne se fera très certainement pas» : L'échec du transfert expliqué

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG compte profiter du marché des transferts pour injecter du sang neuf dans l'effectif de Luis Enrique. Plusieurs recrues seraient ciblées, à commencer par un numéro 9. En ce sens, dernièrement, on a évoqué un intérêt parisien pour Julian Alvarez. Le fait est que l'attaquant de l'Atlético de Madrid ne devrait pas venir au PSG et on sait pourquoi.

Après Antoine Griezmann, l'Atlético de Madrid va-t-il aussi perdre Julian Alvarez ? Si l'Argentin est encore sous contrat jusqu'en 2030 avec les Colchoneros, son avenir pourrait bien s'écrire ailleurs. En effet, selon les différents échos en provenance d'Espagne, le joueur de Diego Simeone aurait décidé de partir et rejoindre un nouveau projet. Lequel ? Julian Alvarez plairait à du très beau monde puisque le FC Barcelone, Arsenal et le PSG ont été annoncés sur ses traces.

« Il n'a pas montré une envie débordante » Alors que Julian Alvarez aurait pu être une recrue de premier choix pour Luis Enrique, voilà que l'Argentin ne devrait finalement pas venir au PSG. Pour L'Equipe de Greg, Loïc Tanzi s'est confié sur le mercato parisien et c'est ainsi que le journaliste a fait savoir : « Ils identifient très tôt les besoins, très vite les cibles. Derrière, ils commencent à travailler avec les agents. Ils ont tout coupé 3 semaines avant la finale, quasiment arrivé à la demi-finale. Luis Campos est reparti à Monaco où il habite, il a recommencé les rendez-vous. Les pistes ciblées, c’était très simple, c’était Julian Alvarez. Il était ciblé très tôt. On sait déjà qu’Alvarez, ça ne se fera très certainement pas. Il n’a pas montré lui dans les premières discussions qu’il a eu avec le club une envie débordante de rejoindre le club ».