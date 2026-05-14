Corentin Tolisso à la Coupe du monde... grâce à Warren Zaïre-Emery ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est ce jeudi, lors du journal de 20 Heures de TF1, que Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour disputer la prochaine Coupe du monde. Et alors que Corentin Tolisso attend son heure depuis plusieurs mois, un changement de poste de Warren Zaïre-Emery pourrait bien tout changer pour le joueur de l'OL.

Eblouissant contre le Bayern Munich au poste de latéral droit, Warren Zaïre-Emery se présente désormais comme l'un des tous meilleurs joueurs français à ce poste. Une situation qui pourrait pousser Didier Deschamps à envisager de l'utiliser à ce poste en équipe de France. Une solution qui libèrerait ainsi une place au milieu de terrain qui pourrait profiter à Corentin Tolisso comme l'espère le journaliste de Canal+ Alexandre Araujo.

Zaïre-Emery va libérer une place au milieu ? « Je pense que Corentin Tolisso doit être la belle surprise de la liste de Didier Deschamps. Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça fait plusieurs listes qu'on constate que Didier Deschamps cherche des solutions (...) Quand j'entends que Warren Zaïre-Emery pourrait devenir un latéral droit, un très bon latéral droit, une belle option à ce poste, que Camavinga est quand même sur une sacrée pente descendante avec le Real Madrid (...) Tout ça, ça m'amène à penser que Corentin Tolisso, c'est loin d'être une mauvaise idée, quel que soit son profil, quel que soit son rôle », explique-t-il sur le plateau du Late Football Club avant de poursuivre.