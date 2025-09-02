PSG - Transfert à 8M€ : Les révélations de la presse étrangère !

De retour d’un prêt à Aston Villa, Marco Asensio a quitté définitivement le PSG lors de ce mercato estival. En effet, ce lundi, l’Espagnol a été transféré à Fenerbahce. S’il avait été question d’un retour chez les Villans, le milieu offensif a donc rejoint la Turquie. Un choix d’Asensio à propos duquel la presse espagnol nous en apprend plus.
A 29 ans, Marco Asensio est désormais un joueur de Fenerbahce à part entière. Vendu 8M€ par le PSG, l’Espagnol va donc poursuivre sa carrière en Turquie. Un transfert à propos duquel Asensio confiait ce lundi : « Je suis très heureux d'être ici. J'ai hâte de jouer devant nos supporters dans ce stade ».
Aston Villa se retire, direction Fenerbahce !
Marca en a d’ailleurs dit plus sur le départ de Marco Asensio en Turquie. Si l’ex-joueur du PSG a longtemps été partagé entre Aston Villa et Fenerbahce, le club de Premier League s’est finalement retiré de la course étant donné le montant réclamé par les Parisiens. Asensio a donc filé à Istanbul, paraphant au passage un contrat XXL. Mais voilà que pour l’Espagnol, l’aspect financier était visiblement secondaire.
La Coupe du monde en ligne de mire !
En effet, Marco Asensio donnait la priorité au sportif cet été. C’est pour cela qu’il aurait notamment refusé des offres venues du Qatar et d’Arabie Saoudite. La raison ? Le désormais joueur de Fenerbahce voulait continuer au haut niveau afin de se donner une chance de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne. A voir si Asensio y parviendra…