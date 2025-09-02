PSG - Transfert à 8M€ : Les révélations de la presse étrangère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour d’un prêt à Aston Villa, Marco Asensio a quitté définitivement le PSG lors de ce mercato estival. En effet, ce lundi, l’Espagnol a été transféré à Fenerbahce. S’il avait été question d’un retour chez les Villans, le milieu offensif a donc rejoint la Turquie. Un choix d’Asensio à propos duquel la presse espagnol nous en apprend plus.

A 29 ans, Marco Asensio est désormais un joueur de Fenerbahce à part entière. Vendu 8M€ par le PSG, l’Espagnol va donc poursuivre sa carrière en Turquie. Un transfert à propos duquel Asensio confiait ce lundi : « Je suis très heureux d'être ici. J'ai hâte de jouer devant nos supporters dans ce stade ».

Aston Villa se retire, direction Fenerbahce ! Marca en a d’ailleurs dit plus sur le départ de Marco Asensio en Turquie. Si l’ex-joueur du PSG a longtemps été partagé entre Aston Villa et Fenerbahce, le club de Premier League s’est finalement retiré de la course étant donné le montant réclamé par les Parisiens. Asensio a donc filé à Istanbul, paraphant au passage un contrat XXL. Mais voilà que pour l’Espagnol, l’aspect financier était visiblement secondaire.