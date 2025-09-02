Mercato - OM : C’est confirmé pour un joueur de l’Algérie !

Axel Cornic

Prêté en janvier dernier, Ismaël Bennacer a été l’un des gros feuilletons de ce mercato estival, avec un possible retour à l’Olympique de Marseille qui a souvent été évoqué. Mais comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com, l’international algérien n’est finalement jamais revenu dans le sud de la France.

Il semblait être le renfort parfait. Arrivé lors du dernier mercato hivernal, Ismaël Bennacer s’est fait une place au sein de l’OM de Roberto De Zerbi, Mais après seulement six mois il est reparti à l’AC Milan, où on ne veut toutefois plus de lui.

Le fiasco Bennacer Ainsi, un retour à l’OM a longtemps été évoqué, surtout après le départ annoncé d’Adrien Rabiot. Dès le 19 août dernier, nous vous avons pourtant révélé sur le10sport.com que Bennacer ne reviendrait pas, avec les différentes offres marseillaises qui ont été refusées par Milan.