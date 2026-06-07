Mercato - PSG : Les trois raisons qui rendent possible un transfert à 25M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, le PSG avait fait le choix de repartir au combat avec quasiment le même effectif. Cet été, alors que le début du mercato approche, les choses pourraient changer et nombreux joueurs pourraient être concernés par un départ du club. C'est le cas Kang-In Lee, pas titulaire indiscutable dans l'effectif de Luis Enrique, dont le transfert pourrait atteindre les 25M€.

Parmi les joueurs du PSG qui pourraient être concernés par un départ cet été, Kang-In Lee est l'un de ceux dont le départ se rapproche grandement visiblement. Le milieu offensif de 25 ans a débarqué en 2023 mais n'est relégué qu'à un rôle secondaire sous les ordres de Luis Enrique. Très peu utilisé en Ligue des champions, le Sud-Coréen ne serait pas contre un nouveau départ dans un autre club. L'Atlético de Madrid est sur ses traces.

Kang-In Lee veut changer d'air Sous contrat jusqu'en 2028 au PSG, Kang-In Lee a bien compris que les issues sont plutôt bouchées avec le club français. Parmi les clubs intéressés, l'Atlético de Madrid se dresse comme un sérieux prétendant. Selon Marca, la direction est plutôt confiante concernant un transfert autour de 25M€. Compte tenu de son manque de temps de jeu au PSG, le Sud-Coréen serait sûrement d'accord pour un transfert. Il aurait déjà demandé au club d'étudier toutes les offres le concernant qui pourraient satisfaire tout le monde.