Mbappé a lâché une bombe au PSG ?

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui. Et alors que le PSG n’aurait pas encore jeté l’éponge au sujet d’une prolongation, le club parisien aurait été mis au parfum des intentions du meilleur buteur de son histoire par le principal intéressé : Mbappé aurait partagé ses envies d’ailleurs !

Kylian Mbappé n’a pas encore pris de décision concernant son avenir au PSG. Que ce soit au niveau d’une prolongation de contrat ou d’un départ en tant qu’agent libre à la fin de la saison. Le10sport.com vous révélait le 2 octobre dernier que Mbappé n’allait pas trancher de sitôt que le journaliste de CBS Sports et de CaughtOffside , en la personne de Jonathan Johnson, tablait dernièrement sur début 2024.

Mbappé aurait fait part de ses envies d’ailleurs au PSG !

A en croire les informations communiquées par TeamTalk , il se pourrait bien qu’en coulisses, le décor ait déjà été planté. En effet, Kylian Mbappé aurait fait savoir aux dirigeants du PSG d’après le média britannique qu’il était enclin à quitter le club en fin de saison. De son côté, le Paris Saint-Germain jugeait impossible de laisser filer Mbappé dans de telles circonstances par le passé, mais estimerait à présent qu’aucun joueur n’est au-dessus de l’institution qu’est le PSG.

«Commercialement, nous sommes plus grands que n'importe quel joueur»