Mercato - OM : «Ils peuvent mettre beaucoup d’argent», une folie se prépare pour le transfert de Greenwood ?

Pierrick Levallet

Mason Greenwood pourrait bien quitter l’OM cet été. L’attaquant de 24 ans fait partie des noms évoqués pour être vendus afin de renflouer les caisses du club phocéen. L’Anglais serait notamment ciblé par Fenerbahçe. Le potentiel président de l’équipe turque pourrait même dégainer une grosse somme d’argent pour l’ancien de Manchester United.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood pourrait quitter l’OM cet été. Le club phocéen est dans une situation critique sur le plan financier et va donc chercher à vendre sur le mercato pour renflouer ses caisses. L’attaquant de 24 ans pourrait donc contribuer à cela avec un transfert. L’Anglais a été évoqué du côté de Fenerbahçe. L’un des candidats à la présidence du club turc pourrait donc faire une folie pour l’ancien de Manchester United si jamais il est élu.

«Je pense qu’il ne dirait pas non» « Il faut faire attention parce qu’on est en temps d’élections à Fenerbahçe. Donc il y a des promesses faites par les possibles présidents, notamment un qui a promis qu’il essayerait de faire venir Greenwood et Lewandowski. Il n’y a pas de négociations avec l’OM. S’il n’est pas élu, c’est mort ? L’autre candidat a d’autres noms. C’est du côté de Safi. Si jamais lui arrive, il essayera de faire venir Greenwood et donc les négociations commenceront ensuite avec l’OM. La Roma tient la corde ? Je pense que si Fenerbahçe se met dessus, Safi a beaucoup d’argent. Donc s’il est président, ils peuvent mettre beaucoup d’argent dessus et je pense qu’il ne dirait pas non » a expliqué le journaliste Loïc Tanzi au micro de L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.