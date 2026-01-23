OM : Un Marseillais craque complètement en direct !

Axel Cornic

La défaite face à Liverpool (0-3) ne plombe pas les chances de l’Olympique de Marseille dans la qualification pour les barrages de Ligue des Champions. Mais il a tout de même mis en évidence les lacunes de l’équipe de Roberto De Zerbi, dont la tactique semble en agacer plus d’un.

Plus d’un an et demi après sa signature, Roberto De Zerbi ne fait toujours pas l’unanimité. Pire, les critiques se font de plus en plus nombreuses pour le coach de l’OM et même ses principaux soutiens commencent à le lâcher.

« Les gars, vous jouez Liverpool à domicile, tu ne perds pas le match tu es qualifié ! » Fervent supporter du club phocéen, Éric Di Meco a notamment poussé un coup de gueule au lendemain de cette défaite face à Liverpool. « Les gars, vous jouez Liverpool à domicile, tu ne perds pas le match tu es qualifié ! » a lancé l’ancien défenseur de l’OM, au micro de RMC.