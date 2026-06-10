Zinedine Zidane à l’OM : Les trois raisons pour lesquelles il aurait pu plomber sa carrière

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant grandi à Marseille, Zinedine Zidane n’a pourtant jamais défendu les couleurs de l’OM quand il était joueur. Pourtant, le club phocéen aurait pu mettre la main sur la légende du football français à plusieurs reprises. Mais voilà que Zizou a été détourné de l’OM étant donné que cela aurait pu miner sa carrière pour différentes raisons.

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, Zinedine Zidane aura donc porté le maillot de l’AS Cannes, des Girondins de Bordeaux, de la Juventus ainsi que du Real Madrid au cours de sa carrière. Pas de trace donc de l’OM pour celui qui a grandi à Marseille. De quoi donner aujourd’hui de grands regrets aux fans du club phocéen qui auraient adoré voir Zizou à l’OM. Et si Zidane a également déjà exprimé sa déception de ne pas avoir joué pour la formation olympienne, cela pourrait n’être qu’un mal pour un bien…

« L’OM n’a jamais été un club formateur et encore moins à cette époque » Si Zinedine Zidane n’a jamais joué à l’OM, c’est notamment à cause d’Alain Lepeu, l’un de ses premiers entraîneurs. En effet, ce dernier avait poussé Zizou vers l’AS Cannes plutôt que le club phocéen. Et pour cause… Pour BFM Marseille, il avait expliqué que Zidane aurait pu plomber sa carrière à l’OM pour trois raisons, confiant : « Pourquoi je dis à l’AS Cannes de le prendre vite ? Je ne voulais pas qu’il aille à l’OM. Pourquoi ? Parce que, un, l’OM n’a jamais été un club formateur et encore moins à cette époque là, deux, s’il va à l’OM, je l’envois faire un essai à l’OM, ils l’auraient pris comme Cannes l’a pris, mais ça aurait été invivable pour lui, pour ses parents. Je pense qu’il n’aurait pas réussi à Marseille ? Ah non Jamais il n’aurait fait la carrière qu’il a fait. Je peux vous l’assurer ».