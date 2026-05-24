«Ça me fait vraiment mal» : Polémique à Roland-Garros, Novak Djokovic est affecté !

Amadou Diawara

Avant le lancement de cette édition de Roland-Garros, une polémique a éclaté. En effet, une vingtaine de joueurs protestent car ils estiment que la part de revenus reversée est trop faible. Interrogé en conférence de presse, Novak Djokovic a livré son ressenti sur cette situation.

Roland-Garros est au coeur d'une polémique. En effet, au moins vingt joueurs ont décidé de protester contre la part de revenus en Grand Chelem qui leur est reversée, jugée trop faible ; et ce, en écourtant leurs obligations médiatiques à la Porte d'Auteuil. Alors que la dotation est fixée à à 61,7M€, soit 15% du gâteau à Roland-Garros, les acteurs souhaiteraient récupérer 22%, comme pour les circuits ATP et WTA. Présent en conférence de presse avant son entrée en lice à Roland-Garros, Novak Djokovic a regretté la situation actuelle.

«Je n’aime vraiment pas voir ça» « Les tournois du Grand Chelem, les instances dirigeantes, les circuits professionnels, tout le monde. Nous sommes très fragmentés. C’est déjà assez complexe en tant que sport, la façon dont la structure est organisée et dont nous sommes réglementés. Alors cette fragmentation supplémentaire me fait vraiment mal, personnellement. Je n’aime vraiment pas voir ça. Mais bon, voyons voir et tirons aussi des leçons du golf. Je pense que le golf est un bon exemple de sport professionnel individuel mondial qui a traversé et traverse encore des moments très difficiles en termes de gouvernance et de division des circuits et des joueurs, et ils ne peuvent participer qu’à un seul circuit ; s’ils en rejoignent un autre, on a vu ce qui se passe », a confié Novak Djokovic, avant de poursuivre.