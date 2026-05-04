Tolisso en Equipe de France : «Il ne sera pas titulaire», Acherchour balance avant la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'OL cette saison, Corentin Tolisso espère être convoqué par Didier Deschamps pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Walid Acherchour a pris position sur le cas du milieu de terrain polyvalent de 34 ans.

Corentin Tolisso fait le plus grand bonheur de l'OL depuis le début de cette saison. Au four et au moulin à Lyon, le milieu de terrain polyvalent a des statistiques impressionnantes pour son poste. En effet, Corentin Tolisso a inscrit 14 réalisations et délivré 6 offrandes toutes compétitions confondues en 2025-2026. Grâce à ses performances XXL, Corentin Tolisso aimerait disputer la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France, et ce, même s'il n'a pas été utilisé par Didier Deschamps depuis le 23 juin 2021 (2-2 contre le Portugal à l'Euro 2020).

«Il a une liberté pour être très bon dans une équipe de football» Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Walid Acherchour s'est prononcé sur un potentiel retour de Corentin Tolisso en équipe de France. « Dans son rôle aujourd'hui, Tolisso, il a une liberté pour être très bon dans une équipe de football par rapport à son âge. Il ne pourra jamais l’avoir en équipe de France, parce que le poste qu'il a actuellement à Lyon, c'est plus qu’un 6, c'est plus qu’un 8 dans un double pivot, c'est un mec qui est mobile, c'est un mec qui arrive en deuxième lame, lancé dans la surface de réparation, et je pense qu'il ne sera pas titulaire en équipe de France », a-t-il jugé sur les ondes de RMC Sport.