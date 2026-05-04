Jérôme Rothen, «le hater number one de Mbappé en France» : Pierre Ménès le clashe encore !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Michael Olise et Ousmane Dembélé ont brillé la semaine dernière lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG, Jérôme Rothen estime que Didier Deschamps devrait en faire ses leaders d’attaque en équipe de France, au détriment de Kylian Mbappé. Un débat jugé comme « scandaleux et déplacé » par Pierre Ménès.

Pour Jérôme Rothen, Kylian Mbappé n’est plus le leader de l’attaque de l’équipe de France. S’il a assuré ne pas avoir attendu la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), l’animateur de l’émission Rothen s’enflamme estime que Didier Deschamps devrait construire son attaque autour d’Ousmane Dembélé et Michael Olise.

« Mbappé n’est pas leader d’attaque » « Dembélé est Ballon d’Or donc automatiquement, quand tu es Ballon d’Or de cette façon, tu ne peux pas vivre dans l’ombre de Mbappé sur le terrain. Je ne parle pas dans le vestiaire », a déclaré Jérôme Rothen la semaine dernière dans son émission. « Pour moi, Mbappé, tu ne peux pas lui demander aujourd’hui, quand tu vois le niveau des joueurs autour de lui, d’être le leader technique et d’attaquer de l’équipe de France. Pour moi non, il n’est pas leader d’attaque, on doit jouer sur ses points forts. »