Équipe de France : Avant le documentaire Netflix, Abou Diaby répond cash sur le fiasco de Knysna

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Presque un mois jour pour jour avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Netflix proposera un documentaire évoquant la grève d’entraînement de l’équipe de France pendant le Mondial 2010. Une affaire qui a secoué le paysage du football français à l’époque. Membre du groupe France en Afrique du sud, Abou Diaby a lâché ses vérités à L’Équipe Mag.

A un peu plus d’un mois du lancement de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) qui sera la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Netflix va mettre en ligne un documentaire sur sa plateforme intitulé : Le Bus : Les Bleus en grève. Comme vous l’avez sans doute deviné, il traitera du fiasco du Mondial 2010 en Afrique du sud au camp de base des Bleus à Knysna où les joueurs de Raymond Domenech avaient signifié leur opposition à la décision de la Fédération française de football d’exclure Nicolas Anelka en boycottant l’entraînement du jour. Ils restèrent ainsi dans le bus de l’équipe de France à la vue des caméras des médias du monde entier.

Le Bus : Les Bleus en grève arrive le 13 mai ! Une grève qui a donc fait le tour du globe, ridiculisant et entachant l’image de l’équipe de France sacrée championne du monde 12 ans plus tôt et finaliste de la dernière édition en date à l’époque. Des personnalités ayant pris part à ce triste évènement comme le capitaine Patrice Evra et le sélectionneur Raymond Domenech ont pris la parole et ce sera disponible le 13 mai prochain sur la plateforme de streaming.